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بالجرم المشهود... 20 متورطاً بعمليات سرقة الكابلات في مناطق عدّة

5
DECEMBER
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:


"بعد ان حصلت في الآونة الأخيرة عمليّات سرقة اسلاك كهربائية عدّة عن الشبكة العامة لمؤسسة كهرباء لبنان والشبكات الخاصة في مختلف المناطق اللبنانية، من قبل مجهولين بغية استخراج النحاس منها وبیعه توخيًا للربح المادي.


على الأثر، أعطيت الاوامر المشددة لجميع قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للعمل على تكثيف الجهود الاستعلامية لضبط هذه العمليات وإجراء المقتضي القانوني بحق المخالفين، وقد باشرت قطعات الشعبة تكثيف الدوريات في المناطق التي تحصل فيها هذه العمليات بغية توقيف المتورطين بها.


وبعد عمليات الرصد والمراقبة التي قامت بها دوريات الشعبة في جميع محافظات لبنان، بين الفترة الممتدة من 20-9-2021 و24-11-2021، تمكنت من القاء القبض على ۲۰ متورطاً بالجرم المشهود بعمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة والشبكات الخاصة لعدد من الشركات في المناطق التالية: جرمانايا، الحويش، اوتوستراد القلمون، القبة، عين بعال، الجية، دده، النخلة، تلعباس الغربي والفرزل، وهم كل من:

 

ع. ح. (مواليد عام 1996، سوري)، 2-ع. ع. (مواليد عام 1995، لبناني، بحقه خلاصة حكم بجرم ضرب وايذاء واسلحة)، 3- ن. ع. (مواليد عام 1991، لبناني، بحقه بلاغي بحث وتحر بجرم سرقة وتسبب بإيذاء)، 4- خ. س. (مواليد عام 2001، سوري، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة)، 5- م. س. (مواليد عام 2001، لبناني)، 6- ا. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)، 7- م. ع. (مواليد عام 1991، فلسطيني/سوري)، 8- ح. س. (مواليد عام 1987، لبناني)، 9- ر. س. (مواليد عام 2001، مكتوم القيد)، 10- م. س. (مواليد عام 1999، لبناني)، 11- س. ا. (مواليد عام 1986، لبناني)، 12- م. ا. ع. (مواليد عام 1993، فلسطيني)، 13- ح. ع. (مواليد عام 1986، فلسطيني)، 14- ع. ف. (مواليد عام 1986، بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة)، 15- ه. ف. (مواليد عام 1992، لبناني)، 16- ي. خ. (مواليد عام 1995، لبناني)، 17- ا. ع. (مواليد عام 2008، سوري)، 18- ف. ط. (مواليد عام 1982، سوري)، 19- خ. س. (مواليد عام 2003، سوري)، 20- ا. ك. (مواليد عام 1989، فلسطيني).
وضبط بحوزتهم كمية من الأسلاك الكهربائية، ماكينة WIFI، وأدوات تستخدم في عمليات السرقة، بالإضافة الى قبضة حديدية "بونية" عدد /2/ وسكين عدد /2/، /50/ دولاراً أميركياً مزيفة، وكيس بداخله بقايا مادة الحشيشة. كما تم ضبط سیارتین نوع مرسيدس ورابيد.


بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عمليات سرقة كابلات كهربائية عن الشبكة العامة والشبكات الخاصة لشركات عدّة.

 

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء".

 

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