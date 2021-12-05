ادي معلوف: حراك واضح وجدي بعد زيارة ماكرون إلى السعودية

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لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدي معلوف الى "وجود حراك واضح وجدي بعد زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون إلى السعودية، خصوصا بعد اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس نجيب ميقاتي"، وأضاف: "سنرى كيف يتم تفعيل الحكومة"، آملاً في أن تسهم المبادرة الفرنسية بهذا الحل.

وقال معلوف في حديث الى جريدة "الأنباء" الإلكترونية: "في الأسبوع ما قبل الماضي سمعنا عن امكانية تفعيل العمل الحكومي لكن الامور ذهبت باتجاه آخر ولغاية الان ليست لدينا معطيات تشير الى عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء".

وفي موضوع الجلسة النيابية أكد أن "التكتل لن يقاطع الجلسات النيابية، لكن موضوع التصويت على تشكيل هيئة لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم يطرح علينا ومشاركتنا في الجلسة العامة ليست للتصويت على هكذا مشروع".