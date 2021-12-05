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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

الى اي مدى نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مبادرته ووساطته لاعادة العلاقات اللبنانية – السعودية الى طبيعتها وتعافيها بعد الازمة التي اندلعت مؤخرا اثر اذاعة تصريحات الوزير جورج قرداحي؟

لم تكتمل امس كل معالم نتائج وتفاصيل هذه المبادرة، لكن ما اعلنه ماكرون في مؤتمره الصحفي اثر لقائه ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وخلال الاتصال الذي جرى بينهما وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يؤشر الى نجاحه في تجاوز الازمة الديبلوماسية الاخيرة وارساء متابعة العلاقات على سكة عودتها الطبيعية الكاملة، املا في تحسينها من خلال الحوار والتواصل بين البلدين والاصلاحات التي ستشرع فيها الحكومة.