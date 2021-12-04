بالصور - نصّار يجول في البترون وحردين: نموذج لأرقى المدن السياحية في العالم

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زار وزير السياحة المهندس وليد نصّار مدينة البترون حيث قام بجولة استهلّها بلقاء رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون ورئيس بلديتها مارسيلينو الحرك في القصر البلدي، في حضور آمر مفرزة شواطئ جبل لبنان العقيد أنطوان فرنجيه، نقيبة الأدلاء السياحيين في لبنان إليسار البعلبكي، عدد من أعضاء مجلس بلدية البترون، رؤساء مصالح ودوائر في وزارة السياحة.

الحرك

رحّب الحرك بالوزير نصّار في البترون "في بداية شهر الأعياد، شهر الفرح والمحبة والتسامح والايمان لكل اللبنانيين مسيحيبن ومسلمين".

ولفت إلى أن "ما تشهده البترون من نهضة سياحية هو بفضل أبنائها واندفاعهم ومحبتهم لمدينتهم".

وأمل الحرك بأن "نشهد على ولادة لبنان المتعافي في شهر ميلاد يسوع المسيح".

نصّار

وأعرب الوزير نصّار عن سروره بزيارة البترون وإعجابه في كلّ مرّة يزورها بما تكتنزه من مواقع تاريخية بالاضافة الى الثروة السياحية التي تشهدها مدينة البترون ما رفعها إلى مصاف المدن السياحية العالمية، ولتصبح نموذجاً لأرقى المدن السياحية في العالم."

كما نوه بالنشاط الميلادي الذي تطلقه لجنة الميلاد وبلدية البترون في هذا الشهر الذي تمنينا على السياسيين إعطاء هدنة للبنانيين لكي يتمكنوا من عيش فرحة الميلاد واستثمار مصادر رزقهم على المستويات كافة".

وشرح نصّار عن "خطة الوزارة لإطلاق اللامركزية الادارية السياحية عبر افتتاح مكاتب لوزارة السياحة في كل المناطق، بحيث تشكل صلة وصل بين المناطق ووزارة السياحة ما يوفر على المواطنين مشقة الانتقال إلى بيروت".

ثم كانت جولة في السوق القديم وزيارة إلى مكتب وزارة السياحة والمكتب الجديد ضمن خطّة اللامركزية الادارية السياحية والذي أطلق منه خدمة الـ QR-Code بهدف تقييم السيّاح والزائرين لزيارتهم إلى البترون، فمحطة في مرفأ الصيادين وحي المغترب والسور الفنيقي وخليج البحصة وكاتدرائية مار اسطفان وكنيستي مار جرجس وسيدة البحر والمركز السياحي Routes."

معرض البترون الميلادي

وبعد مأدبة غداء أقامها على شرفه الحرك في منتجع سان ستيفانو افتتح الوزير نصار إلى جانب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس البلدية "معرض البترون الميلادي" في إطار مشروع" Batroun capitale de Noel الذي أطلقته لجنة الميلاد التي تضم ممثلين عن البلدية ولجنة مهرجانات البترون الدولية وجمعية تجار البترون وقضائها في الاسواق القديمة.

حردين-بيت كساب

وكان الوزير نصار قد زار بلدة حردين حيث كانت في استقباله رئيسة بلدية حردين - بيت كساب الزميلة رمزه عساف وجال في ارجاء البلدة وزار المعبد الروماني وطريق المحابيس والأديرة فيها وكنيسة مار فوقا.

ورحبت عساف بالوزير نصار في حردين بلدة ال 33 كنيسة ومزارا ومحبسة وعرضت للمشاريع السياحية التي نفذتها البلدية بالاضافة الى الخطط المستقبلية."

وأكدت "الاستعداد الكامل لإطلاق ورشة سياحية تعطي حردين حقها بالتعاون مع وزارة السياحة."

بدوره أبدى الوزير نصار إعجابه "بجمال حردين وغناها السياحي والديني والتاريخي" مؤكدا "العمل لإدراج حردين على الخارطة السياحية اللبنانية والعالمية لأن هذه البلدة هي بلدة مميزة ونموذجية وتشكل كنزا سياحيا دينياً وثقافياً وواجب علينا أن نعطيها حقها كما يجب".