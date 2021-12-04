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ميقاتي: الاتصال بيني وبين ماكرون وبن سلمان خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات الأخوية مع المملكة

4
DECEMBER
2021
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غرد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر "تويتر" ردا على تغريدة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون،
كاتبا : "ان الاتصال الذي جرى بيني وبين فخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو بمثابة خطوة مهمة نحو إعادة احياء العلاقات الأخوية التاريخية مع المملكة العربية السعودية".

أضاف: "أود أن أخص بالشكر فخامة الرئيس ماكرون وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان لحرصهما على ديمومة الصداقة تجاه لبنان. وإنني أود أن أؤكد التزام حكومتي باحترام التزاماتها بالإصلاح".

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون غرد عبر "تويتر" كاتبا :
"أجريت محادثة صريحة ومجدية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول أولوياتنا السياسية: أمن واستقرار المنطقة مع اعطاء الاولية للبنان. لقد أجرينا اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وقد جرى في خلاله تبادل الالتزامات".

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