مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة مع لبنان؟

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت.



وكشف ماكرون عن اتصال قام به والامير بن سلمان معاً برئيس الحكومة ميقاتي وهناك التزام فرنسي سعودي بمساعدة الشعب اللبناني. وقال الرئيس الفرنسي قبيل مغادرته المدينة السعودية في ختام جولة خليجية قصيرة إن “السعودية ولبنان يريدان الإنخراط بشكل كامل” من أجل “إعادة تواصل العلاقة” بين البلدين في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الأخير."

وأكد أنه "لا يمكننا التعامل مع الملف النووي الإيراني من دون التطرق إلى قضية الاستقرار الإقليمي".



وكان قد وصل ماكرون إلى جدة ظهر اليوم، للقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة مسألة ضمان الاستقرار في الخليج، وكذلك البحث في الوضع في لبنان بحسب الوكالة الفرنسية.