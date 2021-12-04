الوهم القاتل (بقلم ابراهيم شعيا)

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ابراهيم شعيا-



اوهموكم ان ميشال عون هو السبب،

اوهموكم ان ميشال عون هو شريك بالفساد،

اوهموكم ان الثورة هي ضدن كلن يعني كلن،

اوهموكم ان تسكير الطرقات وحرق الدواليب هي الحل الأنسب للتخلص من الطبقة الفاسدة،

اوهموكم ان الانهيار المالي والسياسات المالية الخاطئة هي بسبب ميشال عون وجبران،

اوهموكم ان رياض سلامة كان مجبرا على تديين الدولة وانه ليس مسؤولا عن سياسة الدولة النقدية،

اوهموكم ان الأموال التي تبخرت من مصرف لبنان من الصعب معرفة مصيرها،

اوهموكم ان رياض سلامة هو من ثبّت سعر صرف الليرة بحنكته،

وان ميشال عون هو المسؤول عن التمديد للحاكم،

واوهموكم اليوم انه هو من يريد الاطاحة برياض سلامة لتعيين اخر من فريقه السياسي،

اوهموكم ان جبران سرق واغرق شركة كهرباء لبنان بالديون،

اوهموكم ان ٤٠ مليار عجز هي بسبب جبران،

وانه هو من عرقل خططه وكذّب ووقّع صفقات البواخر حتى لا ينجز وعده للبنانيين بكهرباء ٢٤/٢٤،

اوهموكم ان سدود المياه هي خسارة للبنان،

وان جبران هو المستفيد من استراد المازوت والبنزين والدواء،

اوهموكم ان ميشال عون طائفي وجبران عنصري،

وانهم ضد بناء دولة مدنية،

وان المطالبة بعودة النازحين هي نوع من الفاشية والتعصّب والعنصرية،

اوهموكم ان التعامل مع سوريا هي جريمة،

اوهموكم ان القوانين التي وضعها التيار لمحاربة الفساد هي كذبة،

اوهموكم ان معركة استرداد الأموال المنهوبة هي مسرحية، وخلع باب المغارة واستعمال القوة بتطبيق القانون هو تعدي على الاملاك الخاصة،

اوهموكم انه لا يوجد غاز في مياه لبنان، ومعركة توقيع مراسيم النفط والغاز واستخراجها هي كذبة،

اوهموكم ان جبران على خلاف مع بري والحريري وجعجع وفرنجية ورياض سلامة و... فقط لأنه يطمح لأن يصبح رئيس!

اوهموكم ان من سلّح وحمى وضخّم دور حزب الله هو ميشال عون،

اوهموكم ان مشروعهم سيادي ومستقل ومشروع ميشال عون هو تنفيذ أجندة ولاية الفقيه،

اوهموكم ان الرئيس مسؤول عن انفجار المرفئ،

انه "كان يعلم"، ولم يطلب ولم يوعز للأجهزة المعنية للقيام باللازم،

اوهموكم ان كل القضاء والمسؤولين الأمنيين والإدارات المعنية الذين كانوا على علم بالنيترات من أكتر من ٧ سنين هي بريئة،

والرئيس هو المجرم،

اوهموكم ان التدقيق المالي الجنائي هو ليس مطلب ميشال عون،

اوهموكم ان ميشال عون يُسيس القضاء،

وان القضاة بأمرته،

اوهموكم ان التيار هو الحزب الحاكم،

لديه الجيش و١١ وزارة و٢٩ نائبا ورئيس... ولكنه لا يرد الاصلاح،

اوهموكم ان خلاص لبنان هو بالتخلص من ميشال عون وحزبه...

اوهموكم ان ميشال عون يريد الثلث المعطّل ليأتي بجبران رئيس،

وان الرئيس يعطّل الحكومات ليؤمن مستقبل جبران السياسي،

اوهموكم ان رئيس جمهورية منتخب ولديه كتلة نيابية وازنة هي أسوأ تجربة بتاريخ لبنان،

اوهموكم ان الرئيس عاجز عن الحكم وجبران هو رئيس الظل،

اوهموكم ان الكل فاسد والجميع وسّخ يديه بالسرقة ولا داعي لتحميل الفاعل الحقيقي المسؤولية،

اوهموكم ان تعمية الحقيقة وتعميم التهمة على الكل هو الحل،

اوهموكم ان الرئيس لم يفعل شيء،

والتخلّص من الكل هو أفضل طريق،

فبعد حروب وأزمات وانهيارات نجحوا فعلا بجعلكم رهينة الوهم السياسي، حيث انعدام الواقع وتحلل الحقيقة واندثار المنطق.



