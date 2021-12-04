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الكابيتال كونترول في اللجان الإثنين والى الجلسة العامة الثلاثاء؟

4
DECEMBER
2021
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اثار تعطيل الثنائي الشيعي للحكومة وحؤوله تاليا دون أنعقاد جلسات مجلس الوزراء لمواكبة المستجدات في البلاد ومعالجة الاوضاع الحياتية والضرورية، التساؤلات حول مصير خطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كان اثارها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على هامش المنتدى الاقليمي السادس للاتحاد من اجل المتوسط والاجتماع الثالث لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ودول الجوارالجنوبي المنعقد في اسبانيا مع كل من مفوض سياسة الجوار ومفاوضات التوسع اوليفر فارهيلي ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان والامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط حيث تم التاكيد على ضرورة الاسراع في المفاوضات مع الصندوق وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لوضع برنامج التعافي الاقتصادي في اقرب وقت ممكن تمهيدا للاستفادة من المساعدات الاوروبية وغيرها.  
 
يذكر  في السياق ان المجلس النيابي لم يتوصل بعد الى اقرار الاقتراح المتعلق بالكابيتال كونترول الذي ابدى الصندوق ملاحظات عليه واعرب عن جهوزه لمفاوضة الحكومة في الموضوع فور تسلمه برنامجها للتعافي الذي وعدت بان يكون منجزا في وقت قريب.   
 
نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي الذي كان رأس هذا الاسبوع جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل وانتهت الى عدم التوافق على المشروع يقول لـ"المركزية" ان اللجان سوف تعود الى دراسة الموضوع نهار الاثنين المقبل. ومن المفترض أن تنهي صياغته كاملا مع التعديلات التي طلبها البنك الدولي وذلك بما يتلاءم والمصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل أعتبار. المهم مصلحة البلد التي توفر وحدها الحقوق لجميع الاطراف المعنية. 
 
ويضيف ردا على سؤال: بالطبع سيطرح المشروع بعد الانتهاء منه الاثنين كبند أساسي على جدول أعمال الجلسة العامة التي ستعقد يوم الثلثاء المقبل لاستكمال دراسة بنود الجلسة السابقة التي حال فقدان نصابها دون مناقشتها، أضافة الى المواضيع الجديدة التي قررت هيئة المكتب وضعها على جدول الاعمال ومنها المتعلق بالاصلاحات وخطة التعافي وتاليا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
المركزية
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