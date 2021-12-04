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طريقة احتيالية.. استحصل على مفتاح منزلها وهذا ما أقدم عليه!

4
DECEMBER
2021
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صـدر عــــن المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العـــلاقات العامـــة
 
البـلاغ التالـي:
 
 
 ادعت إحدى المواطنات لدى فصيلة جويا في وحدة الدرك الإقليمي ضد المدعو (غ. س. من مواليد عام 1978، سوري) بجرم سرقة /5000/ دولار أميركي ومصاغ ذهبية قيمتها حوالي /20،000/ دولار أميركي من خزنة حديدية من داخل منزلها الكائن في بلدة معروب.
 
ومن خلال التحريات والاستقصاءات المكثّفة، تم تحديد مكان تواجد المشتبه به، حيث أوقفته دورية من الفصيلة على طريق دير كيفا-برج قلاوية.
 
بالتحقيق معه، أنكر في بادئ الأمر علاقته بالسرقة، ليعود ويعترف أنه بتاريخ 15-11-2021 توجه من بيروت إلى بلدة معروب ودخل إلى منزل المدعية بواسطة نسخة عن مفتاح الباب الرئيسي كان قد استحصل عليها بوقت سابق بطريقة احتيالية، وسرق محتويات الخزنة، وأنه باع قسمًا من المصاغ ليسدد ديونا متوجبة عليه وخبّأ باقي المسروقات في المحل العائد له في بيروت. توجّهت دورية إلى المحل بعد الدلالة على مكانه ومكان تخبئة المسروقات وجرى ضبطها.
 
أعيدت المسروقات إلى مالكتها، وأودع الموقوف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
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