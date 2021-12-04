ناصر ياسين : إستئناف رفع النفايات إستأنفوا صباح اليوم

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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين أن "متعهدي رفع النفايات إستأنفوا عملهم صباحا بعد نقاشات طويلة معهم في اليومين الماضيين حول عقودهم مع مجلس الانماء والاعمار وبلدية بيروت بخاصة لجهة تعديل قيمة أجور العمال"، مشيرا الى أن "هذا حق لهم مع التضخم الحاصل وكذلك كلفة المحروقات".

ونشر ياسين عبر حسابه على "تويتر" صورة لإحدى الشركات المتعهدة وهي ترفع النفايات وأرفقها بتعليق "اليوم تفادينا تفاقم المشكلة".

وأوضح أنه "بالتوازي تعمل الوزارة لحل مستدام مبني على مبادىء الادارة المتكاملة للنفايات واعتماد التخفيف من المصدر وتطبيق اللامركزية والنزاهة في ادارة القطاع"، مشيرا إلى أننا "نحضر لورشة تشريعية ولتطوير البنى الموجودة، حيث أن بعض المنشآت مدمر منذ انفجار المرفأ، بالتعاون مع المانحين ولتعزيز دور البلديات".