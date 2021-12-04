أسرار الصحف ليوم السبت 4 كانون الأول 2021

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البناء



جددت مصادر حكومية وصفها لوضع الحكومة بعد استقالة الوزير جورج قرداحي أنها لا معلقة ولا مطلقة على حبال قضية القاضي طارق بيطار، واستقالة الوزير قرداحي كانت شرط رئيس الحكومة لإنعقادها وليست شرطاً للمقاطعين الذين اكتفوا برفض الإقالة.



قال دبلوماسي فرنسي إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي الرد على استقالة الوزير جورج قرداحي بإعادة السفير السعودي إلى بيروت، على أن تبدأ عبر القنوات الدبلوماسية مباحثات تتصل بسائر بنود الأزمة وتداعياتها بما في ذلك العلاقات الاقتصادية.

الجمهورية

ـ بعد محاولات مستمرة لفتح كوة في جدار الأزمة قرر المعنيون الإستعانة بالصبر والرهان على عامل الوقت لحلحلة العقد.

ـ قالت جهات سياسية إنّ حزباً فاعلاً يتدخل مع رئيس تيار بارز للمساعدة في حلّ ملف أساس.

ـ رجّح عاملون على خط المساعي الحميدة بين لبنان ودول الخليج مبادرة الرياض الى تلقّف استقالة قرداحي إيجاباً.

اللواء

ـ همس

تقدمت الاتصالات الدولية والإقليمية بإتجاه ضرورة عقد مؤتمر دولي حول لبنان، لكن الخلاف على التوقيت المناسب!

ـ غمز

تتحدث دوائر في المالية عن تحضيرات تجري لدفع نصف راتب ومنحة للموظفين والمتقاعدين، قبل 20 ك1.

ـ لغز

ثبت لمراقبين خطورة الدور الذي تلعبه التطبيقات في سحب الدولارات من أيدي الجمهور في عملية هبوط سريع وارتفاع أسعار!