عناوين الصحف ليوم السبت 4 كانون الأول 2021

الأخبار
ـ الاستثمار في الـ pcr: شركات الطيران تنصب على الجامعة
ـ هل تفتح الخطوة الباب أمام تسوية بقيّة الملفات المانعة لانعقاد الحكومة؟ | قرداحي استقال... فلننتظر الرد السعوي
ـ دور رعاية المسنّين بلا رعاية
ـ الذئب الاسرائيلي يكافح الجريمة
البناء
ـ النووية السابعة أنهت مراجعة نتائج الجولات السابقة… والثامنة تدخل القضايا الشائكة
ـ ماكرون يحمل استقالة قرداحي طلباً لعودة السفير السعودي وبدء البحث بالأزمة
ـ الحكومة معلقة على خشبة بيطار… أو تحقيق التوافق لانطلاق المسار النيابي
الجمهورية
ـ إستقالة قرداحي لا تحيي الحكومة
ـ باريس تتلقف الإستقالة
ـ قرداحي في وفد ماكرون الى الخليج؟!
ـ أزمة الدفع بالبطاقات تتفاعل.. والحل ينتظر المركزي
اللواء
ـ ماكرون يُرحّب بحذر باستقالة قرداحي.. والمعالجات تحتاج لخطوات جديدة
ـ عون يتريث بقبول البديل.. وبري يشترط تصويت باسيل للتحقيق البرلماني
ـ واشنطن تتعهد حماية أوكرانيا من أي هجوم روسي
الديار
ـ ماكرون يُحرّك ورقة لبنان والمبادرة الفرنسية مُجدّداً باستقالة قرداحي
ـ هل ستعود الحكومة الى الاجتماع؟ أزمة البيطار سارية... وكل الحلول تصطدم بخلاف عون ــ بري
نداء الوطن
ـ "مهمة شاقة" تنتظر ماكرون في السعودية: لمعالجة الجذور لا القشور!
ـ الحكومة "تتحرّر" من قرداحي: ميقاتي "ربح المليون"!