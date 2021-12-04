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عناوين الصحف ليوم السبت 4 كانون الأول 2021

4
DECEMBER
2021
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الأخبار

ـ الاستثمار في الـ pcr: شركات الطيران تنصب على الجامعة
ـ هل تفتح الخطوة الباب أمام تسوية بقيّة الملفات المانعة لانعقاد الحكومة؟ | قرداحي استقال... فلننتظر الرد السعوي
ـ دور رعاية المسنّين بلا رعاية
ـ الذئب الاسرائيلي يكافح الجريمة

البناء
ـ النووية السابعة أنهت مراجعة نتائج الجولات السابقة… والثامنة تدخل القضايا الشائكة
ـ ماكرون يحمل استقالة قرداحي طلباً لعودة السفير السعودي وبدء البحث بالأزمة
ـ الحكومة معلقة على خشبة بيطار… أو تحقيق التوافق لانطلاق المسار النيابي

الجمهورية
ـ إستقالة قرداحي لا تحيي الحكومة
ـ باريس تتلقف الإستقالة
ـ قرداحي في وفد ماكرون الى الخليج؟!
ـ أزمة الدفع بالبطاقات تتفاعل.. والحل ينتظر المركزي

اللواء
ـ ماكرون يُرحّب بحذر باستقالة قرداحي.. والمعالجات تحتاج لخطوات جديدة
ـ عون يتريث بقبول البديل.. وبري يشترط تصويت باسيل للتحقيق البرلماني
ـ واشنطن تتعهد حماية أوكرانيا من أي هجوم روسي

الديار
ـ ماكرون يُحرّك ورقة لبنان والمبادرة الفرنسية مُجدّداً باستقالة قرداحي
ـ هل ستعود الحكومة الى الاجتماع؟ أزمة البيطار سارية... وكل الحلول تصطدم بخلاف عون ــ بري

نداء الوطن
ـ "مهمة شاقة" تنتظر ماكرون في السعودية: لمعالجة الجذور لا القشور!
ـ الحكومة "تتحرّر" من قرداحي: ميقاتي "ربح المليون"!

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