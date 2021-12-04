عناوين الصحف ليوم السبت 4 كانون الأول 2021

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الأخبار

ـ الاستثمار في الـ pcr: شركات الطيران تنصب على الجامعة

ـ هل تفتح الخطوة الباب أمام تسوية بقيّة الملفات المانعة لانعقاد الحكومة؟ | قرداحي استقال... فلننتظر الرد السعوي

ـ دور رعاية المسنّين بلا رعاية

ـ الذئب الاسرائيلي يكافح الجريمة

البناء

ـ النووية السابعة أنهت مراجعة نتائج الجولات السابقة… والثامنة تدخل القضايا الشائكة

ـ ماكرون يحمل استقالة قرداحي طلباً لعودة السفير السعودي وبدء البحث بالأزمة

ـ الحكومة معلقة على خشبة بيطار… أو تحقيق التوافق لانطلاق المسار النيابي

الجمهورية

ـ إستقالة قرداحي لا تحيي الحكومة

ـ باريس تتلقف الإستقالة

ـ قرداحي في وفد ماكرون الى الخليج؟!

ـ أزمة الدفع بالبطاقات تتفاعل.. والحل ينتظر المركزي

اللواء

ـ ماكرون يُرحّب بحذر باستقالة قرداحي.. والمعالجات تحتاج لخطوات جديدة

ـ عون يتريث بقبول البديل.. وبري يشترط تصويت باسيل للتحقيق البرلماني

ـ واشنطن تتعهد حماية أوكرانيا من أي هجوم روسي

الديار

ـ ماكرون يُحرّك ورقة لبنان والمبادرة الفرنسية مُجدّداً باستقالة قرداحي

ـ هل ستعود الحكومة الى الاجتماع؟ أزمة البيطار سارية... وكل الحلول تصطدم بخلاف عون ــ بري

نداء الوطن

ـ "مهمة شاقة" تنتظر ماكرون في السعودية: لمعالجة الجذور لا القشور!

ـ الحكومة "تتحرّر" من قرداحي: ميقاتي "ربح المليون"!