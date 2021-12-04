living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أزمة الدفع بالبطاقات تتفاعل.. والحل ينتظر «المركزي»

4
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ايفا ابي حيدر - الجمهورية -

 

شكّل قبول السوبرماركات الدفع بواسطة البطاقة المصرفية مخرجاً للمودعين الذين استفادوا من التعميم 158 لأنه يلزمهم باستعمالها، لكنه في المقابل فاقمَ أزمة الاموال العالقة في المصارف لدى قطاع السوبرماركت بعدما ارتفعت عائدات البطاقات المصرفية لديها بنسبة 50%. فهل يتوقف قبول الدفع بالبطاقة الالكترونية في السوبرماركت؟

أدّى التعميم 158 بشقه المتعلق بتحديد مبلغ مليونين و400 الف ليرة شهريا (200 دولار وفق سعر صرف 12 الف) يستعمل للدفع بواسطة البطاقات المصرفية حصراً والتعميم 151 الذي يحدد سقفا لمبالغ الدولار المسموح بسحبها بالليرة اللبنانية نقدا من المصارف الى تنشيط عملية الدفع بواسطة البطاقات المصرفية، والتي أتت كوسيلة اضافية للتخلص من الاموال المحتجزة في المصارف، خصوصاً ان سقوف المبالغ المسموح بسحبها نقدا شهريا ما عادت تكفي وسط التضخم والغلاء الذي وصل الى ارقام قياسية.

ورغم ان هذه الحلول شكّلت منفذاً للمودعين في ظل الحاجة المتزايدة لليرة اللبنانية يوميا الا انها ادّت في المقابل الى انعكاسات سلبية على التجار الذين يحتاجون بدورهم لتسييل اموالهم العالقة في المصارف لدفعها للموردين، وهم للغاية التقوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاسبوع الماضي ومدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر امس الاول بحثاً عن حلول تسمح بتمكين المواطنين من الاستمرار في استخدام البطاقات المصرفية في عمليات الشراء من السوبرماركت.

 

في السياق، كشف نقيب اصحاب السوبرماركت نبيل فهد لـ«الجمهورية» انه في الشهرين الماضيين ارتفع الدفع بواسطة البطاقات المصرفية في السوبرماركات بنسبة 50% بنتيجة استفادة المودعين من التعميم 158 الى جانب تحديد سقوف للسحوبات فيما لو ارادوا الاستفادة من التعميم 151. وقال: هذان التعميمان أدّيا الى ارتفاع نسبة التراكمات في حسابات السوبرماركات المصرفية، والمشكلة اننا لا نستطيع التصرف بها او سحبها من المصارف كونها تتخطى السقوف المسموح بها، ولقد اصبحت هذه التراكمات قاسية وموجعة شهراً تلو الآخر.

 

تابع: نحن نعجز عن استعمال الاموال التي يدفعها لنا المستهلك بواسطة البطاقات المصرفية، ما اوقعنا بعجزٍ تجاه الموردين وبعض المصنّعين المحليين الذين يطلبون ان ندفع جزءا من اموالهم نقدا، فيما اموالنا عالقة في المصارف ونحن غير قادرين لا على سحبها ولا على استعمالها، أضف الى ذلك ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة أفقدها قيمتها وحمّلنا الكثير من الخسائر، إن لناحية قيمة الاموال او لجهة عدم قدرتنا على استعمالها. وبنتيجة هذا الواقع، انحسر رأسمالنا التشغيلي فما عدنا قادرين على شراء كميات كبيرة من البضائع، ونحن نخشى من ألا نتمكّن مستقبلاً من تلبية طلبات الزبائن.

وشرح فهد انه ما بين 40 الى 60% من مدخول السوبرماركت يأتي من البطاقات المصرفية، بما يعني ان هناك ما بين 40 الى 45% من اموال المبيعات عالقة في المصارف والجهات التي تقبل الدفع بواسطة البطاقة المصرفية او الشيكات المصرفية محدودة جداً، منها: الجمارك وقلة من التجار. انطلاقا من ذلك يبحث اصحاب السوبرماركت مع المعنيين في حلول توفّر لهم النقدي لشراء بضائع والدفع للموردين، ويقترحون من جهتهم بتسلّم 70% على الاقل من مبيعات كل سوبرماركت متأتية من البطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية نقدا، على ان تستعمل المبالغ اي نسبة الـ 30% للدفع بواسطة شيكات مصرفية لتسديد الضريبة على القيمة المضافة، الجمارك ومصاريف اخرى... معرباً عن امله في التوصل الى حل اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل إبّان اجتماع المجلس المركزي.

 

ولفت فهد الى ان البعض حاول تسييل الاموال العالقة في المصارف من خلال بيع شيكات مصرفية مع حسومات تصل الى 10%، الا ان هذه الخطوة قاسية ومكلفة جداً ونخشى، فيما لو اتجه كل اصحاب السوبرماركات الى اعتمادها، ان ترتفع نسبة الحسم على الشيك كنتيجة طبيعية لارتفاع الطلب على الليرة وانخفاض العرض.

 

وردا على سؤال، أكد فهد ان احداً من اصحاب السوبرماركات لم يعلن رسمياً عن توقفه قبول بطاقات الدفع الالكترونية، كاشفاً ان البعض حاول تحديد سقوف للسحوبات لدى دفع فاتورة المشتريات عند 500 الف ليرة على ان يدفع المستهلك المبلغ الذي يزيد عن ذلك نقداً، الا انه عاد وتراجع عن هذه الخطوة بعدما تبين انها معقدة ولم تلقَ ترحيباً من قبل المستهلك.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout