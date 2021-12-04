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يمنى الجميل توضح ما تم تداوله عن رأيها بالفيدرالية

4
DECEMBER
2021
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نشرات "الأخبار" التوضيح التالي:

 توضيحاً للخبر الذي أوردته «الأخبار» تحت عنوان «يمنى الجميّل مرشّحة في زحلة... والمسيحيون «لَعِنّا»» (2/12/2021)، والذي ورد فيه أنّه لدى سؤال أحد المشاركين يمنى الجميّل عن اللامركزية، أجابت بأنها «تعني تجميع المسيحيين في جبل لبنان، ولكن فقط بعد نيل موافقة مسيحيّي الأطراف على بيع أملاكهم والنزوح لعنّا». يهمّنا الإشارة إلى أنّ اللقاء الذي شاركت فيه الجميّل كان محوره الانتخابات النيابية وحمل عنوان «أي لبنان نريد؟»، والصحيح أنّه لدى سؤالها عن رأيها بمسألة الفيدراليّة، أبدت تأييدها للّامركزية الموسّعة ضمن الحياد الإيجابي الذي تنادي به بكركي، أما بالنسبة إلى مشروع الفيدرالية فقد أبدت الجميل خشيتها من أن يمسّ هذا المشروع مصالح مسيحيّي الأطراف وذلك من خلال دفعهم إلى بيع أراضيهم والانتقال إلى جبل لبنان وهذا ما ترفضه الجميل جملة وتفصيلاً، وحذّرت من عقد أيّ اتّفاق من دون مشاورة هذه الشريحة من اللبنانيين التي تؤمن مثلما تؤمن يمنى الجميّل بلبنان الـ١٠٤٥٢ كلم مربّعاً فوق أيّ اعتبار آخر.

أمّا ما أتى ضمن هذا المحور من الخبر، فنلفت إلى أنّه عارٍ عن الصحة ويأتي من خارج سياق الحديث الحاصل في اللقاء.

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