ماذا جاء في مقدمات نشرات الأخبار؟

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*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي أصبحت نافذة ما يفتح كوة في جدار الازمة مع بعض دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية تحديدا وهي ستكون في مباحثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال جولة الرئيس الفرنسي الخليجية وهو ما أكد عليه ماكرون من اكسبو دبي 2020 قائلا أمنيتي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي أن أكون قادرا على إعادة علاقات جميع دول الخليج مع لبنان للمساعدة في الخروج من هذه الأزمة.

رئيس الجمهورية جدد خلال تسلمه كتاب استقالة قرداحي التأكيد على حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموما ودول الخليج خصوصا فيما شدد رئيس الحكومة بعد تسلمه كتاب الاستقالة انها كانت ضرورية بعد الازمة التي نشأت مع المملكة العربية السعودية ومع عدد من دول مجلس التعاون الخليجي ومن شأنها أن تفتح بابا لمعالجة إشكالية العلاقة مع الاشقاء في المملكة ودول الخليج مؤكدا ان لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء.

المفارقة في السراي الحكومي ان كتاب استقالة الوزير قرداحي مؤرخ في الثالث من تشرين الثاني 2021، فتوجه الرئيس ميقاتي الى قرداحي ممازحا يبدو ان معالي الوزير كان قد إتخذ قراره بالإستقالة منذ شهر لكنه تريث على ما يبدو لأسباب مجهولة.

الاستقالة التي أكد فيها قرداحي أن مصلحة الوطن اكبر من مصلحة الاشخاص وأن الظلم على فرد أفضل من الظلم على شعب.

تبقى فرصة كبيرة لالتقاطها علها تحرك الجمود القاتل في الازمة الحكومية فعلى الرغم من كل الاجتماعات الوزارية واهمية القرارات تبقى معضلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ضاغطة في الافراج عن استئناف جلسات الحكومة وكان اللافت في هذا الاطار دعوة وزير الثقافة رئيس الجمهورية العمل على تصويب المسار الدستوري.

صحيا اصابات كورونا لا زالت صعودا نحو الالفين أما ماليا اقتصاديا فوزير الاقتصاد في واشنطن بعد محطته في جنيف وهو بدأ لقاءاته مع مسؤولين في البنك الدولي.

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*مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

بين الإستقالة واللا إستقالة...حذف جورج قرداحي الإحتمال الثاني وأعلن جوابه النهائي بإستقالته من الحكومة ، لعل هذه الخطوة تضع لبنان أمام تطورات جديدة تساعد على عودة الحرارة إلى خطوط حوار مع السعودية عبر الإستعانة الميدانية بصديق هو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وبإنتظار أن تفتح إستقالة قرداحي كوة في الجدار نحو علاقات أفضل مع دول الخليج ، مازالت طريق عودة إجتماعات مجلس الوزراء مسدودة الأفق بإنتظار معالجة الملف القضائي وفق ما أكدت مصادر سياسية للNBN

وفي هذا الإطار دعا وزير الثقافة محمد المرتضى رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على احترام الدستور وصون المؤسسات أن يعمل على تصويب المسار ، لا بالتدخل في شؤون السلطة القضائية لأن هذا ما لا يرضاه عاقل ، ولكن بإخراج الطاغوت من دار العدالة التي من المفترض أن تكون مسكونة بعبق الملكوت ، وبإيجاد وسائل تنفيذية لتوكيد احترام الدستور والقوانين من قبل جميع السلطات ، معلنا ان العدالة بوابة انتصار الحقيقة قبل أن يتساءل : كيف لطالبي الحق أن يدخلوا إلى رحابها إذا أحكمت أقفالها ورميت مفاتيحها في بحر المشاريع الشخصية والسياسية والسلطوية الخارجية والداخلية؟

تشريعيا ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماع هيئة مكتب المجلس وكان نقاش مستفيض بجدول أعمال الجلسة التي دعا اليها الثلاثاء المقبل ، وتم الإتفاق على جدول الاعمال مع الحاق بعض إقتراحات القوانين التي كانت قد صدقت في اللجان بصورة متأخرة.

وفيما تشكل البطاقة التمويلية نجم جدول الأعمال ، فإن الكابيتال كونترول سيكون موضع نقاش في جلسة للجان المشتركة الاثنين بانتظار حضور الحكومة مع جمعية المصارف على أمل أن يدرج على الجدول أيضا اذا تم الاتفاق حوله

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"

إذا كان التصريح الشهير لوزير الإعلام قبل توزيره هو المشكلة، فقد استقال، معلنا أن لبنان أهم من جورج قرداحي، وأن مصلحة اللبنانيين اهم من موقع وزاري، في وقت جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله له في قصر بعبدا، تأكيد حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموما، ودول الخليج خصوصا، متمنيا ان تضع الاستقالة حدا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية – الخليجية.

أما إذا كانت المشكلة في مكان آخر، وهي كذلك، أي في الموقف من حزب الله، فالتعويل على المساعي التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي في الرياض، لمحاولة إيجاد حل، علما أن الأخير بدا متفائلا من الامارات، حيث أعرب عن أمله في حدوث تقدم بشأن الأزمة اللبنانية في غضون الساعات المقبلة، قائلا: سنفعل ما في وسعنا لإعادة إشراك منطقة الخليج من أجل صالح لبنان.

وفي وقت عبر البابا فرنسيس من قبرص عن قلق شديد إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان المجاور، مشددا أمام البطريرك الماروني على أنه يشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم، يتفاقم القلق اللبناني يوما بعد يوما بفعل الأجوبة الغائبة على أكثر من سؤال، لعل آخرها حول مصير الحكومة، وإمكانية عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، ذلك أن القضايا الحياتية على اختلافها تتصدر السياسة على سلم هموم الناس.

واليوم، شدد الرئيس عون على ان هناك عملا اكبر يجب القيام به على الصعيد الإنساني البحت، واساسه المحبة والإرادة، مؤكدا في اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة على أن قضيتهم تشكل بحد ذاتها مدرسة يتعلم فيها الكثيرون كيفية التغلب على الصعاب، والأنتصار عليها بعزم وتأن ومثابرة، معتبرا أننا بأمس الحاجة الى هذه القيم للانطلاق في مسيرة التعافي الوطني.

أضاف الرئيس عون: فلنجعل من كل يوم من أيامنا، يوما للاحتفال بالتغلب على صعوبة، فنتحقق جميعنا، انه يدا بيد نستطيع ان نقيم مجتمعنا من صعوباته. وهذا اكبر تحد لنا. أما بداية النشرة فمن استقالة وزير الاعلام.

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المنار"

من وزير للاعلام، الى علم وطني وانساني من لبنان ارتقى جورج قرداحي، الناطق بالحق زمن النفاق، والمتقن للمصلحة الوطنية لا التجارة السياسية والانبطاحية والارتهان .

استقال بشجاعة حماية وطنه وابنائه من الذئاب الشاردة في المنطقة، فيما بعض اللبنانيين ما زال قلبه على مشاعر الذئب ومصالحه لا على المصلحة الوطنية ..

استقال الوزير قرداحي متمسكا بمواقفه الانسانية والاخلاقية – وستثبت الايام انه على حق، ومحق عندما قال ان في لبنان شعبا لا تزال لديه عزة نفس ويؤمن باستقلال وطنه وحريته وسيادته.

وما قدم الوزير استقالته الا بعد حديث رئيس الحكومة معه عما يشبه ضمانات فرنسية لاستثمار الاستقالة لحل الازمة التي اختلقتها السعودية، فقدمها الى رئيسي الجمهورية والحكومة لانقاذ لبنان واللبنانيين المنتشرين في الخليج ..

استقال الوزير جورج قرداحي، فهل يستقيم البعض ويسارع الى الاستثمار الصحيح بروح سيادية ووطنية؟ لا بتزلف ودونية ؟ فتكون الاستقالة هذه طريقا لحل الازمة الخارجية وتداعياتها الداخلية؟

داخليا حزب الله مهتم باستمرار الحكومة وانعقاد جلساتها، لكن هناك اسباب معطلة لا بد من معالجتها كما قال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي دعا القضاء الى وحدة المعايير للوصول الى الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت وكذلك مجزرة الطيونة..

في المجزرة الاقتصادية اللبنانية الامور على نزفها، وفي الواقع الصحي ارهاصات خوف من عداد اصابات كورونا الذي عاود الارتفاع مع رفع حالة الحذر العالمية من المتحور أميكرون السريع الانتشار.

في المنطقة انتشار للعويل الاسرائيلي وغير الاسرائيلي على وقع مفاوضات فيينا النووية، وان كانت الاخبار القادمة من الجولات المتعددة تتحدث عن تقدم بطيء، الا ان اداء المفاوض الايراني والتمسك بالحقوق السيادية للجمهورية الاسلامية الايرانية يزيد من رعب هؤلاء، ومعه الصفيح الساخن الذي تتقلب عليه الضفة الغربية وكامل الاراضي الفلسطينية المحتلة، التي تنذر الاحتلال ومشاريع التطبيع باسوأ السيناريوهات..

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"

إيران تريد فرنسا، فرنسا بحاجة إلى ورقة لتنجز صفقات التسلح مع الخليج ، بعدما خسرت صفقة الغواصات مع اوستراليا إذا ذهب ماكرون إلى الخليج من دون أي ورقة في يده ، قد يخسر صفقات الخليج مثلما خسر صفقة الصين.

أعطته إيران الورقة التي هي في يد حزب الله. وقعت الصفقة مع الخليج ، فأفرج حزب الله عن القرداحي.

ما عدا ذلك ، أساطير وفولكلور ، فالدولة لم تكن موجودة في هذه الصفقة:

الرهينة جورج قرداحي في يد حزب الله .

قرار بإطلاقه في يد إيران .

المحتاج إلى إطلاقه ماكرون .

باعتها إيران لماكرون .

هل ظهرت الدولة اللبنانية في أي محطة من محطات الصفقة؟ أبدا ، لقد أبلغ أركانها من قبيل رفع العتب .

العبرة الأساس مما جرى هي : إذا كانت إستقالة أو إقالة وزير تستلزم شهرا ، على الرغم من مطالبات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبطريرك الماروني وعدد من الوزراء، فكيف عند معالجة ملف أهم من القرداحي، وسبب انقسام في البلد ، فكيف تتم المعالجة ؟

في البلد مشكلة تطبيق النظام ومشكلة هيبة مفقودة ومشكلة قرار مشتت ، ليس موجودا في المقرات الرسمية ، بدليل أن الوزير قرداحي لم يستمع إلى مناشدات المقرات الرسمية بل كان " كله سمع" لمكان آخر لم يلفظ إسمهم بل سماهم " الحلفاء". طويت صفحة قرداحي في الحكومة ، وزير التربية يتولى حقيبة الإعلام إلى حين تعيين وزير أصيل أو وزيرة اصيلة.

لكن هل انتهت مرحلة " الحكومة ماشية، مجلس الوزراء مش ماشي؟

من بيروت إلى فيينا ، الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين طهران والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، والتي بدأت هذا الأسبوع، ستختتم اليوم الجمعة باجتماع رسمي يضم أطراف الاتفاق على أن تستأنف الاجتماعات الأسبوع المقبل.وفي اليوم الرابع من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إعادة البلدين إلى الالتزام الكامل بالاتفاق،

أبدى الجانبان تشاؤما.

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