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وزير الصناعة جال في 3 مصانع بالمتن: نعمل على حماية القطاع ودعمه

3
DECEMBER
2021
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جال وزير الصناعة جورج بوشكيان، بعد ظهر اليوم، في المتن الشمالي، في مصانع "دايري خوري للألبان والأجبان" وDomanco للمواد الغذائية وPastel للدهانات.
 
واطلع على سير العمل، وهنأ "الصناعيين على عملهم الدؤوب والمثابرة والمرونة والتزام المواصفات وتطبيق معايير الجودة والصحة والسلامة العامة والبيئة".

وإذ "لم ينف وجود معوقات ومشاكل تعترض القطاع الصناعي"، قال: "لكن الدولة ووزارة الصناعة تعمل بما يتلاءم مع تطوير القطاعات الإنتاجية وتحديثها وتوسيعها كونها ركنا أساسيا في تحقيق النمو وتأمين فرص العمل".

  
أضاف: "إن الدول في العالم بمعظمها مهما كانت صناعية ومتطورة في الصناعة، تعاني قطاعاتها الإنتاجية من مشاكل ومعوقات. لا توجد دولة لديها اكتفاء ذاتي، أو تعتمد فقط على التصدير، فالحركة التجارية تقوم في كل البلدان على الاستيراد والتصدير، ولكن من المؤكد أن المشاكل تتفاوت بين دولة وأخرى. ونحن نعمل على أن نحمي قطاعنا الصناعي وندعمه ونساعده على التطور أكثر".

وشدد على "التكامل في الصناعات"، مشيرا إلى "حصول هذا الأمر في قطاع الصناعات الغذائية والألبان والأجبان الذي يعتمد بشكل أساسي على المنتوجات الزراعية والمزارع من الحليب لاعتمادها كمواد أولية في التصنيع".
 
وذكر بـ"القرار الذي اتخذته الوزارة بالنسبة إلى وجود كيميائي في المصانع الكيميائية وذلك أمر ضروري ومهم لإنتاج مطابق للمواصفات".

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