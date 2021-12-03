living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

زهران: استقالة قرداحي ورقة في مباحثات ماكرون مع قادة الخليج.. والحكومة لا تزال معلّقة

3
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكّد مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران أنّ "استقالة الوزير جورج قرداحي من منصبه كوزير للإعلام ليست إلا ورقة في جيب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدخول عبرها إلى مباحثات مع قادة الخليج لإقناعهم بالعودة إلى الساحة اللبنانية"، مشدداً على أنّ ملف التحقيقات بقضية المرفأ لا يزال متعثراً والحكومة لا تزال معلّقة".

وأشار زهران في حديث لـ"راديو راما" إلى أنّ "القرار الخليجي وتحديداً السعودي ليس موقفاً وحسب بل هو قرار أبعد وهو يعني الانسحاب الكلّي من الساحة اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "النتيجة والجواب رهن ما سيسمعه ماكرون وما يستطيع تقديمه لملفات وساحات أخرى وأبرزها ملف النووي".
واعتبر أنّ "استقالة قرداحي لوحدها ليست طبقاً مغرياً لزعماء الخليج بل هي مجرد مقبلات قل تقديم الطبق الرئيسي وهو العلاقة مع إيران والمفاوضات النووية".
وشدّد على أنّ "الجواب رهن الأيام المقبلة وهناك تمايز إمارتي وسعودي تجاه الأحداث اللبنانية ومن المنطقة وربما قادة الإمارات يساهمون في تليين الموقف السعودي".
ورأى زهران أنّ "الحكومة لا تزال معلقة وقد جرت مفاوضات خلف الكواليس حكي عنها كثيراً عن ذهاب مجلس النواب للتصويت على أن يكون هو صاحب الصلاحية في محاسبة الرؤساء والوزراء والنواب".

 
وأشار إلى أنّ "هناك جلسة الثلاثاء لمجلس النواب ولكن لا يوجد عدد كاف من النواب وفق بعض التقديرات التي سمعت عنها في الكواليس وهنالك 51 نائباً فقط جاهزون لكي يصوتوا إلى لنقل التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء إلى مجلس النواب وعليه لا توجد الأكثرية المطلوبة".
وإذ سأل ما إذا ستغيّر الكتل موقفها في ساعات المقبلة وتؤمّن الأكثرية"، فإنّه أجاب: "حتى هذه اللحظة ملف التحقيقات ما يزال متعثراً وبالتالي لا حكومة".

 

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout