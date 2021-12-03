كلودين عون تشارك في لقاء لوزارة التربية بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

A + A -

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في لقاء نظّمته وزارة التربية والتعليم العالي تزامناً مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واليوم الوطني لدمجهم الذي حددّه مجلس الوزراء في العام 2019 استجابة لطلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بعد المبادرات التي قامت بها اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون بمساندة رئيس الجمهورية لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي خلال اللقاء عن تجهيز 30 مدرسة رسمية دامجة إضافية للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بدعم من اليونسيف والاتحاد الأوروبي، إضافة الى ال٣٠ مدرسة التي أطلقت سنة ٢٠١٨ بتمويل من دولة كندا عبر منظمة يونيسف.

وتؤكد السيدة عون أن من شأن هذه المبادرات أن تساهم في التوعية على أهمية حقوق الإنسان وعدم التمييز بين الناس مهما كان لونهم أو جنسهم أو دينهم أو وضعهم الصحي والنفسي والاجتماعي.