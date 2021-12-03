الرئيس عون جدد التأكيد على حرص لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الخامسة يعد ظهر اليوم في

قصر بعبدا، وزير الاعلام جورج قرداحي وتسلم منه كتاب استقالته من الحكومة،

وشرح له الأسباب التي دفعته الى اتخاذ خطوته.

وقد شكر الرئيس عون الوزير قرداحي على مبادرته، مجددا التأكيد على حرص

لبنان على إقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة عموما، ودول الخليج

خصوصا، متمنيا ان تضع استقالة الوزير قرداحي حدا للخلل الذي اعترى العلاقات

اللبنانية-الخليجية.

وفي ما يأتي نص كتاب استقالة الوزير قرداحي:

"فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

تحية وبعد،

لأن مصلحة الوطن اكبر من مصلحة الأشخاص،

ولأن حماية اهل وطني اهم من أي اعتبار آخر،

ولأن الظلم على فرد افضل من ظلم على شعب،

ولأن التضحية بالذات في سبيل الخير العام تبقى أنبل التضحيات،

ولأني لا اريد ان أكون جسر عبور للأنتقام من بلدي وأهلي...

لكل هذه الاعتبارات وغيرها مما احتفظ به لنفسي،

أتقدم منكم باستقالتي من الحكومة، متمنيا لكم التوفيق، وللبنان النجاة مما يحاك له من

مؤمرات كنت وياللأسف احدى ضحاياها."

وينتظر ان يصدر بعد قليل عن قصر بعبدا، مرسوم قبول استقالة الوزير

قرداحي.

برقية تهنئة

الى ذلك، تلقى الرئيس عون برقية تهنئة بالاستقلال من رئيسة اليونان كاترينا

ساكيليروبولو، جاء فيها: "أنني اغتنم هذه الفرصة لأؤكد لكم ان اليونان تقف متحدة مع

شعب لبنان الصديق في مواجهة الأوقات الصعبة التي يمر بها."