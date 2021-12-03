living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مقاربتان للبابا فرنسيس والبطريرك الراعي متكاملتان حول لبنان...بول كنعان:"على القيادات اللبنانية التعامل مع هاتين المقاربتين"

3
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

علّق المحامي بول كنعان على لقاء قداسة البابا فرنسيس والجماعات الكاثوليكية المكرّسة، على رأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي:

لقد أتاحت المشاركة في هذا اللقاء مع الوفد اللبناني من الرابطة المارونية ورابطة قنوبين للرسالة والتراث وتجمّع موارنة من أجل لبنان، الاصغاء المباشر لكلمتيّ البابا فرنسيس والبطريرك الراعي.

لقد تكاملت الكلمتان في مقاربتهما الوضع اللبناني، فالبطريرك الراعي نقل للبابا فرنسيس صورة هذا الوضع بدقة وموضوعية أكّدتا حرص الكنيسة المارونية على لبنان الوطن الرسالة الذي تهدده الصراعات والمصالح الخارجية، والذي تقع مسؤولية المحافظة عليه على المجتمع الدولي وعلى مسؤوليه وحكّامه وسائر أبنائه، وسط التحولات والتحديات المصيرية التي تصيب المنطقة.

كما عرض الراعي للبابا فرنسيس لمحة تاريخية عن الوجود الماروني في قبرص ودور الموارنة في الحوار المسكوني، وفي نشر تراثهم الروحي في أوساط الجزيرة المنفتحة على العالم.

وجاءت كلمت البابا فرنسيس بمثابة جواب على كلمة البطريرك الراعي وتحديداً ما يتعلق بالشأن اللبناني فأكّدت محبة البابا للبنان وعمق معرفته بأوضاع اللبنانيين واختبار الالم وجراح الحروب التي يعيشونها، ومدى تأثره بهذه الحقيقة وإلتزامه بلبنان الوطن الرسالة.

وأضافَ كنعان إزاء هاتين الكلمتين المعلنتين وإزاء متابعة البطريرك الراعي الوضع اللبناني مع البابا فرنسيس وسائر أركان الدولة الفاتيكانية يكبر الامل بالجهد الديبلوماسي الفاتيكاني المعروف بجديّته وبعده عن الاضواء، المتصل بموضوع لبنانه وتوافر الظروف المؤاتية لاحتضان دولي يحضن لبنان من تداعيات تحولات المنطقة وأحداثها المتوالية. وفي مقابل ذلك يجب أن تأخذ القيادات اللبنانية بعين الاعتبار المعطيات التي ولّدها لقاء البابا فرنسيس والبطريرك الراعي. وتتحمل مسؤوليّتها الإنقاذية من خلال تجاوزها الملفات الخلافية، التي تهز الوحدة الوطنية.

والارتقاء الى مستوى التحديات الراهنة، وإطلاق مشروع حواري وطني جدي وجامع يثمر تحديداً نقل القيادات والمرجعيات اللبنانية الروحية والزمنية لخيارها في لبنان الوطن الرسالة. وخدمة الانسانية جمعاء من خلال هذه التجربة الحضارية الفريدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout