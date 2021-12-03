نوال بري إلى موقع سياسي؟!

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قالت الإعلامية نوال بري إنها لم تترك الإعلام، إنما تركت قسم الأخبار السياسية التي كانت تعمل فيها والتي كانت تنقل من خلالها أخبار لبنان.



وفي حديثها لـ"العربية"، قالت بري إنها أخذت فترة استراحة طويلة جداً من الأخبار لكن ليس نهائياً، لأنها لا تعرف ماذا تخبىء لها الحياة، معتبرة أن الإعلام كلمة كبيرة لذلك لم تتركه، فلربما قدمت يوماً ما برنامجاً معيناً، يكون من ضمن معرفتها وثقافتها وشخصيتها الإعلامية.



وتابعت أن "لبنان أتعبني نعم، ولم يعد عندي أمل في هذا البلد الذي لم يعد أصلاً يشبهني، ولو أنني لا أريد إحباط الناس، لكن للأسف هذه هي الحقيقة".



وأشارت بري إلى أنها في حال عادت وأطلت في الإعلام فسيكون من خلال محطة عربية وليست محلية، فهي لم ولن تقول وداعاً للإعلام.



وأضافت: "لا ولن أفكر في أن أكون في موقع سياسي، وماذا سأفعل لو كانت في هذا الموقع؟" كما قالت إنها لن تتعاطى أبداً في السياسة في لبنان بوجود هذه الطبقة الحاكمة لأنهم "لا يشبهوننا ولا نشبههم، وبعد عملي لفترة طويلة في الأخبار التي كانت كل حياتي عزلت نفسي عنها لأنني فعلاً وللأسف أٌصبت بالإحباط، ويبدو أنه سيمضي وقت طويل جداً قبل أن يعود هذا الوطن ليشبهنا".