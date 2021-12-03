الطقس ماطر بدءاً من هذا اليوم!

A + A -

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

وجاء في النشرة:

الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم صباح يوم الأحد حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً حتى ظهر يوم الاثنين حيث يتحسن الطقس ويستقر تدريجياً. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين ١٣ و ٢١ درجة مئوية )



الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها السنوية، يتحول تدريجياً اعتباراً من الظهر الى غائم ويتكوّن الضباب على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة اعتباراً من بعد الظهر كما تتساقط بعض الثلوج المتفرقة ليلاً على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق.

الإثنين: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الخرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.