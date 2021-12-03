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قرداحي يُعلن إستقالته: لبنان أهم

3
DECEMBER
2021
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أعلن وزير الإعلام جورج قرداحي إستقالته من منصبه.

وأكّد قرداحي، أنه "قصته أصبحت معروفة"، قائلاً: "لا اعتقد ان هناك من داع لتكرار تفاصيلها والتطورات التي رافقتها، وللتذكير ان المقابلة تلك اجريت قبل اكثر من شهر من تعييني وزيرا للاعلام وما ورد فيها من مواقف لا تلزم الحكومة بشيء". 

وخلال مؤتمر صحافي في وزارة الإعلام، قال قرداحي: "فتحت علي حملة شعواء ومقصودة في بعض الإعلام مصورة ما قلته وكأنه جريمة بحق السعودية وسرعان ما انتقلت الحملة الى الخليج".

وتابع، "الحملات المسعودة هذه التي حملت الكثير من التجني ازعجتني في الشخصي".

وأردف: "باشرت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي اجراءات المقاطعة الديبلوماسية بحق لبنان والحكوم، وتسببت بحالة من القلق لى اخواني اللبنانيين".

وقال قرداحي: "ما ازعجني انه كيف يمكن تحميل شعب بكامله مسؤولية كلام قلته بحسن نية وصدق ومحبة، ووجدت من المنطق والواجب الوطني ان ارفض الاستقالة لاقول ان لبنان اولا لا يستحق هذه المعاملة وان كان لبنان يمر بصعوبات كثيرة اليوم".

واضاف: "لبنان أهم من جورج قرداحي".

وإستكمل، "للاسف ما يحزنني ان اكثر من هاجمني في لبنان هم الذين رفعوا في وقت شعارات الحرية والسيادة والاستقلال ومنذ اكثر من شهر استقالة جورج قراحي تصدرت الاخبار في العالم العربي".

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