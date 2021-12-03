الرئيس عون استقبل رئيس اساقفة مطرانية القدس الانغليكانية المطران حسان نعوم ووفد انغليكاني

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رئيس الجمهورية: آمل ان تصبح القدس مدينة تحضن كل الطوائف وتتمتع بصفة دولية والمسيحيون لا يعرفون اليأس ولا الاحباط

المطران نعوم اكد الرغبة في استمرار الكنائس والمؤسسات الانغليكانية على مساعدة لبنان وشعبه واعلن عن زيارة قريبة لاسقف كانتربري الى لبنان

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اهمية القدس وامله في ان تصبح "مدينة تحضن كل الطوائف وتتمتع بصفة دولية، وهذا ما يجب ان نسعى جميعاً من اجله كي يتحقق".

و دعا الرئيس عون المسيحيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة الى عدم اليأس، لان "المسيحيين لا يعرفون اليأس ولا الاحباط، ولا يمكن ان نيأس ونحن على قيد الحياة".

موقف الرئيس عون اتى خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس اساقفة مطرانية القدس الانغليكانية المنتخب حديثاً الاسقف الخامس عشر لمطرانية القدس الاسقفية المطران حسان نعوم، وعقيلته السيدة رفاء قفعيتي، يرافقهما القس الارشديكون عماد زعرب راعي كنيسة جميع القديسين في بيروت ومدير مركز القديس لوقا لذوي الاحتياجات الخاصة في بيت مري، والقس الكَنَن دون بِنْدِر، والقس الكَنَن فؤاد داغر راعي كنيسة القديس بولس في مدينة شفاعمرو الجليلية والكنن على كرسي المُصالحة في كاثدرائية القديس جورج الشهيد في القدس. وكان برفقة الوفد الانغليكاني النائب القس ادكار طرابلسي الذي نوّه بدور الكنيسة الانغليكانية في دعم الشهادة الانجيلية والوجود المسيحي العربي في الاراضي المقدسة والشرق الاوسط

ونقل رئيس الاساقفة المطران نعوم تحيات الرعاة والرعايا من مطرانية القدس، رعاة ورعايا ومؤسسات، لفخامة الرئيس العماد ميشال عون، ونقل اليه اهتمام رئيس أساقفة كانتربري، رئيس الكنيسة الانعليكانية في العالم، الدكتور جاستن ولبي، بلبنان في محنته التي يمر فيها، ورغبته بزيارته بوقت قريب للتضامن مع شعبه ولمساندة عمل الكنيسة الاسقفية والطائفة الانجيلية في الحقول الروحية والتربوية والانسانية المختلفة.

كلمة المطران نعوم

والقى المطران نعوم كلمة في مستهل اللقاء، نقل فيها تحيات رعايا مطرانية القدس وبيت لحم، وتمنياتهم للبنان واللبنانيين بالصحة والسلام، كما تقدم باسمهم بالتهاني لمناسبة الذكرى الـ78 لاستقلال لبنان، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والعالم اجمع، مؤكداً الرغبة في استمرار العمل وتقديم المساعدة وفق الامكانات المتاحة، وفي شتى المجالات، لافتاً في هذا المجال الى المؤسسات والكنائس التي تعمل في لبنان.

واوضح المطران نعوم ان وجوده في لبنان هو ايضاً للتحضير لزيارة رئيس اساقفة كانتربري الذي يرغب في زيارة لبنان قريباً للاطلاع على اوضاعه وامكانية المساعدة على الصعد كافة. وشكر المطران نعوم للرئيس عون تعاونه واهتمامه الدائم.

الرئيس عون

ورحب الرئيس عون بالوفد، مشيداً بالعمل الذي تقوم به الكنائس الانغليكانية اينما حلت، مقدراً ما تقوم به الكنيسة خصوصاً في القدس، والصعوبات التي تعترضها. وقال: انا اتابع عمل الكنائس في القدس". ولفت الى انه كان ارسل كتاباً الى السينودوس المشرقي الذي عقد عام 2010 سأل فيه عن تداعيات تفريغ الارض المقدسة من سكانها الاصليين، وجعل مهد السيد المسيح من دون مسيحيين، وشطب الهوية الجامعة للقدس. وتابع :"سألت: هل يمكننا تصور المسيح والمسيحية من دون القدس وبيت لحم وغيرها من المعالم المقدسة".

وتوجه الرئيس عون الى اعضاء الوفد قائلاً: "الوضع هناك يضعكم في خطر، ليس فقط جسدياً، انما روحياً ايضاً، وآمل ان نصل قريباً الى حل فتعود القدس مدينة تحضن كل الطوائف وتتمتع بصفة دولية، وهذا ما يجب ان نسعى جميعاً من اجله كي يتحقق. والمسيحيون لا يعرفون اليأس ولا الاحباط، ولا يمكن ان نيأس ونحن على قيد الحياة".