من سيكون بديل قرداحي؟

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اشارت معلومات العربي الجديد الى ان "تيار المردة" برئاسة سليمان فرنجية، الذي أعطى موافقة ضمنية على استقالة قرداحي، بدأ باختيار البديل، مع العلم أنه كان رفض في بداية الأزمة تسمية أي شخصية في حال قدم وزير الإعلام المحسوب عليه استقالته، وسيتولى وزير التربية عباس الحلبي الوزارة بالوكالة، إلى حين اختيار البديل.



ويؤكد المحلل والكاتب السياسي جوني منيّر، لـ"العربي الجديد"، أنّ الاسم البديل جاهز ومحضَّر منذ فترة، إلى حين إعلان قرداحي استقالته.



ويلفت الكاتب السياسي إلى أنّ "الاستقالة قد لا تعيد الأمور إلى ما كانت عليه بين لبنان والسعودية، ولا نعرف ما بيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولكنها ستسمح له بوضع الملف على الطاولة السعودية، وتمنع حتماً التصعيد".