الأب نصر: أقساط المدارس قد ترتفع بنسبة 100%

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أكد الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ان قرار وزارة التربية بإطالة فرصة الاعياد هو قرار ملزم للمدارس الكاثوليكية لأنه صادر عن لجنة كورونا بحيث تكون العطلة من صباح 17 كانون الاول حتى صباح 10 كانون الثاني، لافتاً الى ان الفائدة من هذه العطلة الطويلة هو توقف تفشي كورونا، وذلك من خلال عدم الحضور الفعلي الى المدارس لأجل الحفاظ على صحة المجتمع اللبناني، مطالباً كل المدارس بتعديل برامجها الدراسية وبرامج امتحاناتها لتتلاءم مع العطلة المفروضة على القطاع التعليمي.



وأشار الاب نصر في حديث لصوت المدى الى انه يجب ان نتعاطى اليوم بكل واقعية بما يخص الحضور الى المدارس بعد تاريخ 10 كانون الثاني، فبناء على الظروف يتحدد القرار المناسب بالتعاون مع وزارة التربية والتربية والتعليم العالي، مناشداً الجميع بعدم المزايدات و”تخفيف مراجل وتحديات” وتمرير الوقت بأقل ضرر ممكن، مؤكداً أن المدارس الكاثوليكية على علاقة جيدة مع وزارة التربية والوزير عباس الحلبي واتحاد المدارس الخاصة.



ومن الناحية الاقتصادية – المادية، أكد الأب نصر أن المعلمين يقدمون الكثير من التضحيات، وعلينا أن نشعر معهم، ولكن يجب النظر الى امكانات الأهل الضعيفة، لذلك علينا خلق التوازن الملائم بين مكونات الأسرة التربوية، مشيراً الى أن الاقساط سترتفع بنسبة مرتفعة جداً وقد تصل الى نسبة الـ 100%، وهذا يعود الى نسبة المساعدات التي تصل الى كل مؤسسة، فكلما ارتفعت المساعدات، تقل التكاليف عن كاهل الأهل، لذلك علينا تأمين مساعدات للقطاع التعليمي الخاص قدر المستطاع بهدف انقاذ العام الدراسي”.