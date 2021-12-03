نصّار اتصل برئيس بلدية بكاسين مهنئاً

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصّار، أنّه أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس بلدية بكاسين حبيب فارس، المتواجد في مدريد، برفقة سفيرة لبنان لدى إسبانيا هلا كيروز لتمثيله في الدورة 24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO المنعقدة في مدريد - إسبانيا، واستلام الجائزة بعد فوز بلدة بكاسين كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم من بين أكثر من 170 قرية في 75 دولة.

وأكّد نصّار خلال الإتصال على دعم الوزارة لكلّ ما يساهم في تعزيز موقع البلدة السياحي في العالم وازدهارها، كما كل المناطق والبلدات اللبنانية التي تتميّز بطابعها السياحي والتراثي والتاريخي، واضعاً وزارة السياحة وامكاناتها كافة بتصرّفها.