أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 كانون الأول 2021

A + A -

البناء

كواليس

قال دبلوماسيون يتابعون مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني عن قرب، إن الوفدين الأميركي والإيراني يتقدمون بأوراق متقابلة لمعالجة نقاط الخلاف تظهر جدية السعي للتفاهم مع فارق تمسك إيراني بضوابط شديدة حول العقوبات وتمسك أميركي بضوابط مماثلة تجاه القيود النووية على إيران.

خفايا

أظهرت دراسة انتخابية احصائية انقسام معسكر المعارضة إلى أربع جماعات يصعب جمعها في لوائح انتخابية واحدة، هي مرشحو الأحزاب والعائلات التقليديون وجماعات «كلن يعني كلن» المسماة بالسيادية والمعادية لحزب الله والجماعة اليسارية المناهضة للمصارف وأخيراً مجموعة شخصيات مستقلة.

اللواء

همس

تهتم دولة آسيوية بكيفية التعاطي مع مشكلة أثنية - دينية تواجهها في الشرق البعيد، للتقرب من دول الطاقة في المنطقة..

غمز

لا يزال مسؤول حكومي يعتبر أن مرجعاً وازناً بإمكانه السير باتجاه تسوية ممكنة، وهذا ما قاله لمرجع كبير..

لغز

بلغ الشلل في الإدارات حداً، باتت معه مصالح المواطنين في أبسطها مهددة بالتوقف، والسؤال: لمصلحة مَنْ ومن المسؤول؟

الجمهورية

كشف موفدون دوليون أن الخلاف بين اللبنانيين على مواعيد استحقاق دستوري هو مجرد مناكفات ونكايات سياسية لا مبرر لها.

تتخوف جهات سياسية من أن يسبق طرح الوضع اللبناني على البحث الأزمات والانتخابات النيابية الموعودة.

وعدت مرجعية عالمية لبنان ببذل الجهود في كل الاتجاهات لإحداث انفراج لأنها ربطت تلبية دعوة وجهت اليها لزيارة لبنان بأن تكون تتويجاً لهذه الجهود.