عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 كانون الأول 2021

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الاخبار

من زايد إلى محمد: دولة الوشاية!

قرداحي قرباناً للرياض... فهل يتوقّف الصلف السعودي؟

توافق سياسي ضمني على التضحية بوزير الإعلام

الأميركيون للمصارف: نفّذوا أوامرنا

عيون الأميركيين على الدولارات النقدية في لبنان: على المصارف التقيّد بقوانيننا

‫«مقلع سبلين» يُهدّد مشروع جرّ مياه الأوّلي: من يجرؤ على الوقوف في وجـه «البيك»؟

البناء

مفاوضات فيينا تتأثر بالتوتر الأميركي ـ الروسي حول أوكرانيا: تشدد إيراني وبلينكن غير متفائل

ماكرون يحاول استثمار مناخات فيينا في لبنان والعراق لتبريد خطوط التصادم

قرداحي يعلن استقالته اليوم وملف الحكومة يبقى معلقاً على إيقاع تحقيق المرفأ

اللواء

استقالة قرداحي اليوم: «تسليفة» لماكرون في مهمته الخليجية

سباق بين المعالجات والنفايات.. وارتفاع عدد المتهمين بتمويل الحزب بالكويت إلى 23

الجمهورية

ميقاتي يعول على زيارة ماكرون السعودية

البابا: أشعر بمعاناة الشعب اللبناني

قرداحي..يسهل وساطة ماكرون..والشامي: توزيــع الخسائر الأسبوع المقبل

الديار

اجواء اقليمية ملبدة وعجز عن وقف الانهيار: تحذير من فوضى امنية ؟

اسرائيل تروج للحرب مع ايران وتستعد لتدخل حزب الله «الصاروخي» !