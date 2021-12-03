«الأخبار»: يمنى الجميّل مرشّحة في زحلة

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كتبت «الأخبار»:

أشارت يمنى بشير الجميّل، في لقاءات علنية، إلى أنها تدرس الترشح في الانتخابات النيابية المقبلة في قضاء زحلة على لائحة رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف. وبذلك، تكون يُمنى «الضلع» الثالث في أسرة الجميّل التي تطمح للوصول الى البرلمان، إلى جانب شقيقها نديم الذي يترشح في دائرة بيروت الأولى، وابن عمها سامي أمين الجميل الذي يترشح في دائرة المتن الشمالي. وفي أحد اللقاءات، أجابت يمنى الجميل عن سؤال حول «أيّ لبنان نريد وأيّ نظام هو الأنسب؟»، بأنها مع «اللامركزية». ولدى سؤالها عن معنى المركزية، أجابت بأنها تعني «تجميع» المسيحيين في جبل لبنان، ولكن فقط بعد نيل موافقة مسيحيّي الأطراف على بيع أملاكهم والنزوح «لَعِنّا!