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عن الأزمة الحكومية.. ماذا كشفت المصادر؟

2
DECEMBER
2021
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نقلت قناة "المنار" عن مصادر حكومية أن "الأمور لم تتغير منذ اللقاء بين الرؤساء الثلاثة يوم عيد الاستقلال، ونحن أمام أيام غير معلوم إن كانت ستحدث خرقاً بالمراوحة السلبية، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يصل إلى بلورة طبيعة المحاولة التي تخرج لبنان من الأزمة أو أقله إعادة جلسات الحكومة إلى الانعقاد".

وقالت المصادر: إنه "كان من المفترض أن يكون الحل بيد القضاء، وميقاتي عول على ما يمكن أن يقوم به رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، ولكن القضاء ذهب نحو خطوات تصعيدية وعطل الأمر ولم يحل الأزمة".

وأضافت: "مجلس النواب لا يستطيع أن يأخذ الكرة إلى ملعبه، لأنه لا يمكن تحقيق الأغلبية 65 نائبا لأن تكتل لبنان القوي والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل لن يصوتوا، وميقاتي لم ييأس لاسيما أن هناك رغبة خارجية وداخلية باستمرار حكومته".

المنار
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