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توقيع إتفاقية لتنفيذ مشاريع إنمائية بين وزارة الشؤون وGIZ

2
DECEMBER
2021
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وقع وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار ومدير مكتب GIZ في لبنان توماس مولر، في إطار الشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وGIZ، إتفاقية تنفيذ عدة مشاريع إنمائية بتمويل من الحكومة الالمانية والاتحاد الأوروبي.

تعمل GIZ بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية على دراسة واعداد المشاريع التي تستهدف الفئات المهمشة، يتم تنفيذها بالشراكة مع جمعيات مختلفة في كل من محافظات البقاع وجبل لبنان وعكار والشمال حيث تبلغ قيمة تلك المشاريع 47,750,000 يورو.

وفي اطار هذه الشراكة، نفذت عدة مشاريع تهدف الى خلق فرص عمل ودعم اعمال تجارية قائمة وجديدة واعادة تأهيل البنى التحتية اضافة لتعزيز التواصل في ما بين المجتمعات المحلية، كما ويتم اعداد مشاريع جديدة سيجري تنفيذها خلال العام 2022 تتضمن أنشطة ترتكز على تحسين التمكين الاقتصادي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة كما وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف القطاعات بالاضافة الى زيادة المساهمة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في لبنان.

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