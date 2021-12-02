قنصلية لبنان في ريو: 70 جهاز تنفس اصطناعيًا هبة للمستشفيات اللبنانية

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أعلنت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانرو في بيان، أنها “وقعت في 27 تشرين الاول 2021، عقد هبة مع الشركة البرازيلية “لا يفميد” المتخصصة في صناعة وتسويق المعدات والمستلزمات لغرف العناية الفائقة قوامها 70 جهاز تنفس اصطناعيا (موديل 550 كريستال سائل). وبموجب هذا العقد، تتعهد الشركة بإرسال الأجهزة إلى لبنان بوزن إجمالي 2156 كلغ، وقيمة إجمالية مليون ومائتين واثنين وعشرين ألفا وخمسمائة وثلاث وثلاثين دولارا أميركيا( 1.222.533,00)”.

وأوضحت القنصلية أنها “أجرت لهذه الغاية، اتصالات عدة مع السلطات المحلية لتخليص الهبة وتأمين خروجها من البرازيل، ومن المقرر وصولها في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2021، إلى لبنان عن طريق الشحن الجوي على ان يستقبلها معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض والسيدة ريا الداعوق رئيسة مؤسسة (ابساد) ليصار في ما بعد إلى توزيعها على المستشفيات المحتاجة على جميع الأراضي اللبنانية”.