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قوى الامن تلقي القبض على عصابتين تنشطان في سرقة الدراجات الآلية

2
DECEMBER
2021
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي لملاحقة عصابات سرقة الدراجات الآليّة وتوقيف أفرادها، أوقفت دورية من المفرزة المدعو:

ر. م. (مواليد عام 1999، فلسطيني الجنسيّة) في بلدة البرج الشمالي -بالجرم المشهود- أثناء محاولته سرقة دراجة نارية.

بالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة، اعترف بتشكيله عصابة لسرقة الدراجات الآليّة مع المدعو: م. م (مواليد عام 2001، فلسطيني الجنسيّة)

وبعد الاستقصاءات والتحريّات، تمكنت إحدى الدوريّات من توقيفه خارج مخيّم البرج الشمالي.


بالتحقيق معه اعترف بسرقة /7/ دراجات نارية وبيعها إلى المدعو: م. ح. (مواليد عام 1966، مصري الجنسيّة)

حيث أقدمت دوريّة من المفرزة على مداهمة مكان عمله وتوقيفه، بالتاريخ ذاته، والذّي صرّح أثناء التحقيق معه أنه أقدم على شراء دراجات آلية وبيعها لأشخاص يجهل هويّتهم، بالرغم من علمه بأنها مسروقة، وأنه لا يعرف إلا شخصا واحدا ابتاع منه وهو المدعو: ر. س (مواليد عام 1976، مصري الجنسيّة) وقد تمّ توقيفه وضبط الدرّاجة الآلية المسروقة بحوزته.

توافرت معلومات حول إخفاء الموقوف الثالث (م. ح) إحدى الدراجات الآليّة بطريقة متقنة خلف منزله في مدينة صور، فتمت مداهمة المكان وعثر على الدراجة المخبّأة، وتمّ ضبطها.

وفي الإطار نفسه، أوقفت إحدى دوريات المفرزة في محلة البص الزراعة بجرم سرقة دراجة ناريّة كل من:

أ. ع (مواليد عام 2005، لبناني الجنسيّة)
ع. ع (مواليد عام 2008، سوري الجنسيّة)
أودع الموقوفون مع المضبوطات مخفر المخيمات لإجراء المقتضى القانوني بحقهم

 

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