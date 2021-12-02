البابا فرنسيس يعبر عن قلقه الشديد تجاه الأزمة في لبنان

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عبّر البابا فرنسيس، في أول محطة من زيارته الخميس لقبرص، عن “قلق شديد” إزاء الأزمة التي يواجهها لبنان المجاور، وذلك في كلمة ألقاها أمام مسؤولي الكنيسة المارونية التي قدم بطريركها بشارة الراعي من لبنان خصيصا للمشاركة في استقباله.

وقال البابا في كاتدرائية سيدة النعم في نيقوسيا القديمة، وفق الترجمة الى العربية التي وزعها الفاتيكان: “عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم”، مضيفا: “إنني أحمل في صلاتي الرغبة في السلام التي تنبع من قلب لك البلد”.