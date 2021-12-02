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غردت وزارة السياحة عبر حسابها على "تويتر" قائلة : "حماية الموظفين في الوزارة والمواطنين والزوار وسلامتهم وسلامة المجتمع مسؤولية ملقاة على عاتقنا.

لذلك، نعتذر عن استقبال المواطنين في وزارة السياحة غير الحاصلين على شهادة التلقيح للجرعة الأولى على الأقل، أو نتيجة سلبية لفحص pcr لا تتعدى مهلتها 48 ساعة.… نبدأ بأنفسنا".



حماية الموظّفين في الوزارة والمواطنين والزوّار وسلامتهم وسلامة المجتمع مسؤولية ملقاة على عاتقنا

لذلك، نعتذر عن استقبال المواطنين في وزارة السياحة غير الحاصلين على شهادة التلقيح للجرعة الأولى على الأقل

أو نتيجة سلبية لفحص pcr لا تتعدى مهلتها 48 ساعة… نبدأ بأنفسنا.