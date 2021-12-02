الرئيس عون ودولة الرئيس بري اتصلا بالقصيفي مهنئين...وهكذا جاءت النتائج

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إتصل رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وهنآه على فوز لائحته بكامل أعضائها في انتخابات مجلس النقابة.

كما تلقى النقيب القصيفي إتصالات تهنئة من نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ومن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس ومن النائب هاغوب بقرادونيان ورئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله إبي نصر ومن عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ومن الوزيرين السابقين زياد بارود وسجعان قزي والنائبين السابقين اميل رحمة ونادر سكر السفير مصطفى أديب وقنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون ونقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف ونقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر والمهندس ميشال متى رئيس المجلس العام الماروني ومن مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا ومن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيفي ونقيب المعالجين الفزيائيين الدكتور ايلي قويق والنقيب السابق لمحامي طرابلس محمد المراد وعلي نحلة رئيس اتحاد نقابات النقل الجوي.

وكانت لائحة الوحدة النقابية برئاسة نقيب محرري الصحافة حوزف القصيفي فازت بكامل أعضائها (12 عضوًا) في انتخابات مجلس جديد للنقابة، بعد يوم انتخابي نقابي طويل جرى في مقر الإتحاد العمالي العام، وشارك فيهه 671 صحافيًا من 912 صحافيًا سددوا إشتراكاتهم.

وقبيل إعلانه النتائج النهائية يحيط به أعضاء اللائحة ألقى النقيب القصيفي كلمة جاء فيها: قال المحررون كلمتهم وغدًا يوم آخر.

ان النتائج تحدثت عن نفسها ولا مجال للشك فيها أو التحليل أو التفسير. ولذلك فإننا مدعوون جميعًا للإلتفاف حول النقابة والمجلس الفائز للعمل معًا من أجل إنهاض النقابة والدفع بالمهنة إلى الآفاق التي تستحق، ورفع شأن المنتسبين إليها، وجمع الصحافيين والإعلاميين جميعًا تحت سقف الجدول النقابي لتكون نقابة محرري الصحافة اللبنانية ملاذهم، وحضنهم وخيمتهم، فتستمد منهم قوة وعزيمة ويستمدون منها إيمانًا بمستقبل زاهر للمهنة بعد أن يتيقنوا أن هناك نقابة تحميهم وترعاهم.

وقال النقيب القصيفي: ليس سهلًا أن يلبي 671 زميلة وزميلًا النداء ويشاركوا في الإستحقاق الإنتخابي لنقابة محرري الصحافة وسط أجواء بالغة الصعوبة ماديًا ومناخيًا، أن 73.57 بالمائة من مجموع الجدول الإنتخابي الدعوة للمشاركة في الإنتخابات. 671 صوتًا من أصل 912 قالوا كلمتهم وما تقوله الصناديق هي الكلمة الفصل، وعلينا احترامها أيًا تكن النتيجة.

غدًا يوم آخر. لنشبك أيدينا معًا من أجل مهنة حرة، متجددة.

شكرًا لرفاقي في اللائحة وللزميلات والزملاء الذين تنافسن معهم بروح ديمقراطية بناءة. وامامنا عمل مشترك لمصلحة النقابة. والشكر موصول للإتحاد العمالي العام ولرئيسه الدكتور بشارة الأسمر الذي فتح أبواب الإتحاد لإستضافة هذا اليوم الانتخابي الطويل، كما أشكر قوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية، ولجمعية "لادي" التي واكبتنا في سير العملية لاالإنتخابية. والشكر وللطاقم الإداري في نقابة المحررين على الترتيبات اللوجستية لإنجاح هذه الإنتخابات الديموقراطية بقدر عال من التنظيم والشفافية. وسيكون لنا مؤتمر صحافي بعد انتخاب هيئة مجلس النقابة لنتحدث فيه عن برنامج عمل النقابة في الولاية الجديدة.

النتائج

الفائزون:

جوزف القصيفي 538 صوتًا

صلاح تقي الدين 347

نافذ قواص 473

جورج شاهين 418

علي يوسف 357

واصف عواضة 416

وليد عبود 393

سكارليت الحداد 304

يمنى الشكر غريب 392

هنادي السمره 323

جورج بكاسيني 324

غسان ريفي 380

الخاسرون:

حبيب شلوق 199

ريما خداج 136

خليل فليحان 118

داوود رمال 181

مارلين خليفة 122

صفاء قرة محمد 81

محمد الضيقة 75

جان دارك أبي ياغي 107

أنطوني العبد جعجع 132

مي عبود أبي عقل 185

يقظان التقي 122

نهاد طوباليان 138

ريميال نعمة 83

أليسار قبيسي 93

قاسم متيرك 45