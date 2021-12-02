البطريرك الراعي: المشكلة الأساسية في لبنان سياسية

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في إطار زيارته الرعائية إلى قبرص، زار البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني في نيقوسيا على رأس وفد من المطارنة.



وبعد جولة في أرجاء المطرانية والكنيسة رافعين الصلاة على نية لبنان وقبرص, أكد البطريرك الراعي أن "المشكلة الأساسية في لبنان سياسية تتبعها الأزمات الإجتماعية والإقتصادية، ومكمن الحل ليس بين أيدينا، فالشعب بمكان والسياسة بمكان آخر، وبالتالي ما زلنا نؤمن أن وطننا هو بلد الحرية والإنفتاح والتعايش والديمقراطية وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته."