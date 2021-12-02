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الرئيس عون تابع الوضع الصحي مع نقيب الأطباء: للتجاوب مع حملات التلقيح ضد كورونا ورفع منسوب التدابير الوقائية

2
DECEMBER
2021
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البروفسور أبو شرف: اكدت للرئيس ضرورة التأهب لمواجهة خطر تفشي الوباء  وهو اعطى توجيهاته الى الجهات المعنية بايلاء هذه المسألة الاهتمام اللازم 
 
رئيس الجمهورية عرض أوضاع منطقة الشوف مع النائب البستاني ورئيس بلدية الدامور وأعطى توجيهاته لمتابعة موضوع تشييد مستشفى الدامور الحكومي 
 
الرئيس عون هنأ رئيس دولة الامارات بالعيد الوطني: نصبو الى افضل العلاقات الثنائية ونقدر ما لكم من اياد بيضاء تجاه لبنان واللبنانيين
 
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم التطورات المتعلقة بتجدد ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا بعد التراجع الذي كان تحقق خلال الفترة الماضية، مبديا قلقه من الواقع المستجد، داعيا الى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي طارىْ.
 
وكان الرئيس عون عرض الوضع الصحي العام في البلاد مع نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف الذي اطلعه على الواقع الراهن، مشددا على ضرورة وضع البلاد في حالة تأهب قصوى  لمواجهة تجدد انتشار وباء كورونا  والمتحولة الجديدة التي ظهرت  في عدد من الدول، ولا سيما منها الدول العربية. وقال البروفسور أبو شرف ان منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر ونبهت الى التطورات المستجدة في هذا الوباء وكذلك الدول الكبرى. واضاف :" اذا استمر "الملق فالت" عندنا سنكون امام خطر كبير يطاول النظام الصحي وقد يؤدي الى  انهياره لان لا إمكانية للمجابهة لدى القطاع الصحي خصوصا اذا لم يلتزم المواطنون بالارشادات الوقائية وخصوصا التلقيح، علما ان اللقاح متوفر باعداد كبيرة." ونصح البروفسور أبو شرف  بعدم الاستسهال في مقاربة هذا الواقع الخطير" حتى لا نقع في المشكلة نفسها  التي وقعنا بها في العام الماضي خصوصا وان القطاع الاستشفائي الطبي والتمريضي منهك هذه الايام ولا يستطيع استيعاب اعداد كبيرة وجديدة من المصابين، ذلك ان هجرة الاطباء والممرضين والممرضات تتزايد وثمة مستشفيات اقفلت ابوابها واخرى على الطريق. لذلك طلبت من فخامة الرئيس ضرورة التأهب العام في كل القطاعات لمواجهة خطر تفشي الوباء مع اقتراب فترة الاعياد. وقد وجدت ان فخامته يتابع هذا الموضوع بكل دقائقه واعطى توجيهاته الى الجهات المعنية بايلاء هذه المسألة الاهتمام اللازم لان لا شيء يتقدم على سلامة اللبنانيين وصحتهم على رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد".
 
النائب البستاني ورئيس بلدية الدامور
الى ذلك، استقبل الرئيس عون  رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية النائب الدكتور فريد البستاني ورئيس بلدية الدامور السيد شارل غفري، وعرض معهما مواضيع اجتماعية وإنسانية تخص منطقة الشوف، وفي مقدمها المباشرة بتشييد مستشفى الدامور الحكومي بعدما رصدت له الاعتمادات اللازمة وتم تلزيمه منذ اشهر، لكن العمل لم يبدأ فيه بعد.
 
وأعطى الرئيس عون توجيهاته الى الجهات المعنية لمتابعة هذا الامر لا سيما وان المنطقة الساحلية من الشوف تفتقد الى مركز استشفائي يؤمن حاجات المواطنين.
 
تهنئة رئيس دولة الامارات
الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مهنئا بالعيد الوطني وجاء في البرقية:
"لمناسبة احتفال بلدكم الشقيق بالعيد الوطني، أتوجّه إلى سموكم، باسمي وباسم الشعب اللبناني، بالتهنئة القلبية على ما حققته إرادتكم ورؤيتكم الحكيمة لبلدكم من عزّة وتطور وحداثة.  
 
نتطلع اليوم إلى دولة الإمارات كبلد شقيق نعتز به، ونصبو إلى توطيد أفضل العلاقات الثنائية معه، مقدرين بامتنان ما لكم ولشعبكم ومسؤوليكم من أياد بيضاء تجاه وطننا، وتجاه اللبنانيين الذين تحتضنهم دولتكم كأبناء لها، موفرة لهم كل ظروف الأمان والطمأنينة.
 
واسأل الله تعالى، أن يمدّكم بالصحة والعافية لتواصلوا قيادة شعبكم وبلادكم على دروب السلام والازدهار والسؤدد".
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