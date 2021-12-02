عاجل - بعد الأمطار.. إليكم طقس الأيام المُقبلة

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توّقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة مع إرتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، وظهور ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحوّل إلى متقلب يوم الأحد. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات .

الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم بسحب مرتفعة مع إرتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيًا إلى غائم مع إرتفاع إضافي محدود في درجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئيًا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بعد الظهر.