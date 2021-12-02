هذا موعد عودة الحريري!

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علّق عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم في اتصال مع "الانباء" الالكترونية على كلامرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول انه لا يستغرب ذلك "لأن حزب الله من البداية وضع شرط اقالة القاضي طارق بيطار مقابل اجتماع مجلس الوزراء، فالظاهر أن الحزب لا يريد للحكومة ان تجتمع ولا يهمه وضع البلد والازمة التي يتخبط بها".

وأضاف نجم: "عندما أبلغناهم ان الحكومة لا تُشكل بهذه الطريقة قامت قيامتهم علينا وعلى الرئيس سعد الحريري، واستمروا بالمماطلة والتسويف الى ان اعتذر عن التشكيل، فحزب الله هو صاحب الكلمة الفصل فإذا كان يريد لهذه الحكومة ان تعمل فلا أحد يمكنه ان يمنعها".

وشدد نجم على انه "من المفروض اجراء الانتخابات والا سيكون لبنان في أزمة أصعب"، متوقعا عودة الرئيس الحريري الى لبنان بعد الانتهاء من ملف الطعن بقانون الانتخابات.