هل وصل "أوميكرون" إلى لبنان؟

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أكد الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمعدية جاك مخباط أنه حتى الآن لم تظهر الدراسات الجينية في لبنان وجود متحوّر أوميكرون إنما أظهرت وجود متحوّر دلتا فقط، إلا ان فحوصات إضافية أجريت لعينات يُنتظر صدور نتائجها للتثبّت ممّا إذا كان المتحوّر الجديد قد دخل لبنان.

وأشار في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى ان "المتحور الجديد عوارضه مشابهة للعوارض الكلاسيكية ولكن لديه عوارض تنفسية أكثر من عوارض الألم في الجسد"، وأضاف: "ننتظر نتائج الدراسات العالمية لنرى ما إذا كانت اللقاحات الموجودة حالياً تحمي من المتحور الجديد وهناك دراسات تقول إنه لا داعي للهلع لأن خطرها ليس أكبر من المتحورات السابقة رغم أنها تنتشر بسرعة".