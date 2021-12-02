جمعية LNE تطلق معرضها الميلادي الأول للمونة والأشغال اليدوية

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في زمن الميلاد، زمن العطاء والمحبة، تجتمع العائلة حول مزود صغير ولد فيه مخلص العالم. ولأن الخلاص لا يكون الا بالمحبة والتعاون ومساعدة المحتاج، تفتتح جمعية الطاقة الوطنيّة اللبنانية LNE معرضها الميلادي السنوي الأول الهادف الى تسويق المنتوجات المحلية والأعمال الحرفية بتقديمها الدعم اللوجستي والتنظيمي لنساء لبنانيات، اتيّن من مختلف المناطق، ومساعدتهن على تصريف منتوجاتهن واعمالهن الحرفية، إيماناُ منها بأنه بتضامننا نتخطى الصعاب ونحقق المستحيل.

يفتح المعرض أبوابه نهار الجمعة ١٠ كانون الأول ٢٠٢١، الساعة ٥.٣٠ مساءً في صالة مار الياس - انطلياس ويستمر يومي السبت والأحد من الساعة ١١ ق. ظ. وحتى الساعة ٩ مساءً،

الدخول مجاني، العديد من المفاجآت بانتظاركم/ن: مونة الضيعة، ترانيم ميلاديّة، قرية سانتا خاصة للاولاد.