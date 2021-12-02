الجمهورية: "الثنائي": لعدم ممارسة اي ضغوط على قرداحي

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

قضية وزير الاعلام جورج قرداحي لا تقلّ صعوبة عن ملف التحقيق العدلي. وعلى ما تقول مصادر معنية بهذه القضية لـ«الجمهورية»: «انّ موقف الوزير قرداحي ثابت على عدم استقالته من دون ضمانات بانتهاء الازمة الديبلوماسية التي استُجدت، لا ان تبقى هذه الأزمة قائمة. ما يعني انّ استقالته في هذه الحالة تأتي مجانية. وبالتالي، عندما تتوفر هذه الضمانات جدّياً، فالوزير نفسه قال انّه ليس متمسكاً بموقفه، ولن يتأخّر عن القيام بخطوة الاستقالة. علماً انّ هذه الضمانات ليست موجودة اصلاً».

وما تؤكّد عليه مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية»، «عدم ممارسة اي ضغوط على الوزير قرداحي، وتحديداً من قِبل «حzب الله». وخصوصاً انّ الجانب السعودي نفسه اشار الى انّ المسألة لا ترتبط بوزير الإعلام بل بـ»حzب الله».