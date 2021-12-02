عناوين الصحف ليوم الخميس 2 كانون الأول 2021

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الأخبار: أميركا اللاتينية: الزمن الوردي

لا «أضاحي» كرمى للسعودية... والمستقبل يهدّد رئيس الوزراء بالشارع: هل يريد ميقاتي تفعيل الحكومة فعلاً؟



الديار: اللبنانيون محاصرون بالجوع والكورونا والفساد والخلافات السياسية والأزمة مفتوحة

الثنائي الشيعي رفض الضغط على قرداحي للاستقالة قبل لقاء ماكرون وبن سلمان

ميقاتي : «ما فينا نكفي هيك» ... «الحريري راجع مع اعلامه» والتحالفات: «بعد بكير»



نداء الوطن: البابا طلب مساعدة مصر للبنان... واستقالة قرداحي "في جيب" ماكرون

"حصانة" نيابية للمصارف: سرقة المودعين "حلال"!



اللواء: تلاعب لبناني بمصائر التفاهمات الداعمة.. والمملكة تجدّد إقامات اللبنانيين

ميقاتي غاضباً: مجلس الوزراء مش ماشي.. أرقام جهنمية عن التضخم والفقر في لبنان

البناء: المنطقة تتجمّد تحت تأثير المنخفض النووي الإيراني… والخيارات الحاسمة مؤجلة / ربط النزاع الحكومي والقضائي للعام الجديد… وتبلور المشهد الانتخابي / الحكومة تطلق التسجيل للبطاقة التمويلية… وإجراءات كورونا تخيم على الأعياد /



النهار: تطبيع التعطيل: حكومة لا مجلس وزراء!



الجمهورية: لا إتفاقاً رئاسياً على حل موحد

l'orient le jour: Bassil face à son plus grand défi : reconquérir la rue chrétienne

.Le chef du CPL cherche à se démarquer du Hezbollah sans pour autant rompre son alliance avec le parti chiite