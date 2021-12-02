أسرار الصحف ليوم الخميس 2 كانون الأول 2021

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تقول الإحصاءات الإنتخابية المتخصصة التي حصلت عليها سفارة دولة كبرى إن نيل حزب الله وحلفائه الأغلبية يتطلب قيام الحزب بمصالحة شاملة لحلفائه وضمان وحدتهم في لوائح متفق عليها في كل لبنان، يكون قرابة نصفها من شخصيات مستقلة تؤيد خط الحزب وتحظى بقبول شعبي

خفايا

قالت جهة احصائية متخصصة إن حصول خصوم حزب الله على الأغلبية مشروط بتولي الرئيس سعد الحريري قيادة المعركة بلوائح موحدة في كل لبنان بتمويل كبير، وضم عشرة مرشحين للمجتمع المدني للجبهة الانتخابية الموحدة تدعمهم جميع الهيئات وتحصر بهم الترشيح

اللواء: أسرار

همس

أدى عدم النجاح في عقد جلسة لمجلس الوزراء، تنتهي باستقالة الوزير الأزمة مع الخليج إلى إضعاف قدرة رئيس دولة صديقة في إحداث خرق..



غمز

فوجئ موظفون في الإدارة العامة وصل بعضهم إلى الوزارة الحالية، بحجم الهريان في مؤسسات الدولة إلى درجة اليأس من الإصلاح!



لغز

تساءل مواطنون أين الحركات الاستعراضية لمؤسسة حماية المستهلك، والجمعيات الأهلية، والوزير المعني مع القفزات الخيالية لأسعار السلع الضرورية؟!



نداء الوطن: خفايا

ذكرت معلومات أن ادارة واستثمار مرفأ بيروت قامت بتسديد مستحقات الشركة المشغلة لمحطة ادارة الحاويات نقداً وبالدولار الاميركي خلافاً لاحكام العقد المنتهية صلاحيته، مما ادى إلى استنفاد جزء كبير من الرسوم التي باتت تفرضها تلك الادارة بالدولار.

استغربت اوساط سياسية استياء رئيس تكتل نيابي من اعلان احد المحامين ترشحه لرئاسة احدى الروابط المسيحية.