متعاقدو التعليم الاساسي الرسمي: للاسراع في تحقيق المطالب كيلا يمدد الاضراب

A + A -

تابعت لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان "مسار الإضراب الذي بدأ اليوم ويستمر حتى مساء نهار الأحد، وقد التزم 80 % من الأساتذة المتعاقدين بالإضراب، بحسب البيان الصادر، وأبدوا رغبتهم "في التصعيد إذا لم تتحقق مطالبهم في السرعة القصوى، على أن تقرر في ضوء متابعتها لمسار تحقيق مطالب المتعاقدين المحقة، وتتخذ القرار المناسب الذي يصب في مصلحة المتعاقدين الأساسي".

وأطلقت اللجنة سلسلة من التساؤلات إلى وزير التربية "في ظل اتخاذ قراره ببدء عطلة الميلاد وراس السنة، من مساء 16/12/2021 وحتى صباح 10/1/2022. وكان أهمها: ما مصير المساعدة المالية الـ 90$ طوال مدة العطلة التي تقررت؟ ولماذا لم يتم عرض قرار رفع أجر الساعة على صفحة وزارة التربية لتطمئن قلوب المتعاقدين؟ وأين أصبح القبض الشهري للمتعاقدين؟ وما الذي يأخر ذلك؟ وهل ستتجه وزارة التربية إلى التعليم عن بعد بهدف احتساب ساعات المتعاقدين، والتعويض على التلاميذ في فترة الإقفال؟ ولماذا يستثنى المتعاقدين بالتعليم بالساعة دائما من تقديمات اجتماعية؟"...

وتمنت على الوزير الإجابة عن هذه التساؤلات التي تقلق المتعاقدين كافة.

كما وتمنت الإسراع في صرف المساعدة المالية عن شهري تشرين الأول، والثاني، دفعة واحدة، لان الأوضاع المالية للمتعاقدين لا تحتمل التأخير.

وأخيراً تتابع اللجنة كل مطالب المتعاقدين والمستجدات التربوية عن كثب، وتتمنى على الوزارة الإسراع في تحقيق المطالب، "كيلا يتم التمديد للإضراب".