انحسار المنخفض الجوي.. وهذا ما ينتظرنا في طقس الأيام المقبلة

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اعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرتها المسائية عن "انحسار تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من صباح يوم غد الخميس حيث يستقر الطقس تدريجيًا. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية).

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات مع تساقط امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيًا خلال النهار ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيًا اعتباراً من المساء الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة اعتباراً من فجر الاحد.



الأحد: غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، ويتكون ضباب على المرتفعات مع تساقط امطار متفرقة".



