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خاصّ- هذا ما تطلبه فرنسا للتدخل مع دول الخليج من أجل لبنان

1
DECEMBER
2021
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لا يزال مجلس الوزراء معلّق الجلسات وما صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكان من بعبدا او من السراي الحكومي لا يدل على مؤشر ايجابي في هذا الاطار، وقد أكدت أوساط متابعة للـtayyar.org أن الحل لا يزال مفقوداً في قضية المحقق العدلي ولم يبق من خيارات الا مجلس النواب. وعلى هذا الخط أيضاً أكدت مصادر مطلعة لموقعنا أن أي حل توافقي لم يُحسم بعد مع أن الرئيس نبيه بري حدد بعد ظهر الجمعة موعداً لاجتماع هيئة المكتب، فهل يرشح عنه تحديد لجلسة عامة؟ وهل يؤمن نصاب هكذا جلسة؟

هذا على خط قضية القاضي طارق البيطار، أما على خط الأزمة مع دول الخليج فتشير المعلومات الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تبلّغ من أمير قطر أن المطلوب استقالة الوزير جورج قرداحي وهو أمر تطلبه إضافة الى دول الخليج والسعودية تحديداً، تطلبه فرنسا أيضاً هي التي أبدت استعدادها لمساعدة لبنان في هذه الأزمة، وهنا تبرز زيارة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الأسبوع المقبل، فهل يكون هناك أي ليونة في هذه المسألة؟

الى ذلك، أكدت مصادر الثنائي الشيعي لموقعنا، أن ما من حل حتى الساعة وان ما من تقدّم لا بل الأمور لا تزال تدور في الحلقة المفرغة والأفضل عدم التعليق على الشأن الحكومي لأن "مش ماشي الحال".

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