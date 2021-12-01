خاص - كيف علّق نقيبا أصحاب الفنادق والمطاعم على قرار لجنة كورونا؟

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أكد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر للـtayyar.org أن قرار لجنة كورونا عادل وقابل للتطبيق هو القائم على منع استقبال النزلاء في الفنادق ما بين 10 كانون الاول والتاسع من كانون الثاني ما لم يكونوا قد تلقوا اللقاح أو مع pcr سلبي لا يتخطّى عمره اليومين، مضيفاً أنه أفضل من القرارات السابقة القائمة على إغلاق البلاد بشكل عام.



الأشقر واذ أكد ان المغتربين القادمين من دنيا الانتشار لقضاء موسم الاعياد مع عائلاتهم في لبنان، بغالبيتهم قد تلقوا اللقاح لأن معظم دول العالم تلزم مواطنيها والساكنين على أراضيها بإجراء بتلقّي اللقاح، أما اللبنانيون فقد يكون الأمر حافزاً لمن لم يتلقّح بعد للاقدام على هذه الخطوة المهمّة على الصعيد الصحي.



ولفت الأشقر أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الخروقات لناحية التزام ادارات الفنادق بهذا الأمر خصوصاً في المناطق، ولكن على الدولة والمعنييين فيها بالسهر على تطبيق القانون والرقابة. وردّاً على سؤال عن أن هكذا نوع من الاجراءات لم يكن قابلاً للتطبيق في دول عدّة، أجاب الأشقر:"نحن نقول، طبّقوا القانون".



وختم الأشقر بالاشارة الى أنه حتى الساعة الحركة بطيئة جدّاً لا بل ما من حجوزات في الفنادق علماً أن اللبنانيين ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة لترتيب مشاريعهم، و"نحن نأمل في أن تتحرّك الحجوزات قريباً".



وعلى الخط عينه، يرى نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي عبر الـtayyar.org أن القرار ممتاز، هو الذي يطاول المطاعم أيضاً اذ سيكون من الممنوع على غير الملقحين أو من ليس معهم pcr سلبيّاً عمره يومان من دخولها. واعتبر أنه يحفّز الزبائن للحضور الى المؤسسات السياحية خصوصاً أن موظفيها تلقوا اللقاح بنسبة تفوق الـ 70%.



ولفت الرامي الى أن الاجراءات واقعية معتبراً أنها ناجحة، أما بالنسبة للالتزام الذي دائماً ما نراه مختلفاً بين منطقة وأخرى فيقول الرامي:"وُعدنا أنه لن يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد وسيكون هناك تشدد بالتطبيق على كل الاراضي اللبنانية". وختم الرامي بالقول:"يلي ما بدّو يلتزم هو بالنهاية الخسران".